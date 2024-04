Finisce in gloria il sabato del Cesena a Villa Silvia, con il pareggio in pieno recupero dello Spezia contro il Benevento a regalare la promozione matematica in Primavera 1. I bianconeri di Campedelli hanno travolto il Bari 4-0 a Villa Silvia: doppietta di Amadori e gol di Coveri nel primo tempo, poker di Perini nella ripresa.