Il Cesena esonera Mignani

Nonostante il pareggio col Frosinone, il tecnico del Cesena Michele Mignani è stato esonerato. Il 2-2 acciuffato in rimonta dopo quella che, forse, è stata una delle migliori prestazioni in termini di occasioni create per il Cesena nell’arco della corrente stagione di Serie B, non è stato sufficiente. La società è rimasta salda sulle idee e al termine della partita ha comunicato a Mignani che da domani non sarà più l’allenatore dei romagnoli. La comunicazione ufficiale è stata data dal direttore generale Corrado Di Taranto nella conferenza stampa post match.