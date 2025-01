Il Cesena e un bilancio da matricola che può aprire scenari di ogni tipo

Come si era verificato a seguito della sconfitta contro la Juve Stabia, anche dopo quella ad opera della Carrarese il Cavalluccio si è fatto superare in classifica dai rivali che oggi si attestano come le migliori neopromosse, rispettivamente quinti (29 punti) e settimi (27) in graduatoria. Ancora meglio fecero le matricole Pordenone nel 2019-2020 e Monza l’anno seguente, entrambe a 35 punti al secondo posto. Nessuna delle due però coronò la stagione con la promozione in A, come pure il Bari di Mignani nel 2022-2023 e il Catanzaro nello scorso campionato con 33 punti. Andò peggio alla Juve Stabia che nel 2019-2020 aveva 27 punti (due in più del Cesena oggi) e si ritrovò di nuovo in serie C. Avevano meno punti e rimasero un solo anno in cadetteria anche il Trapani (16) nella stessa stagione, Reggiana (18) nel 2020-2021, Alessandria (20) nel 2021-2022, Lecco (20) e Feralpisalò (14) un anno fa.

Nei tornei cadetti presi in considerazione, solo nel 2022-2023 non ci sono state retrocessioni di una neopromossa, Nello stesso tempo almeno una matricola ha disputato i play-off pur non arrivando mai in fondo: Pordenone (2019-2020), Monza (2020-2021), Perugia (2021-2022), Bari e Sudtirol (2022-2023), Catanzaro (2023-2024).