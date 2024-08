Il Cesena è tornato forte su Marras del Cosenza: trattativa molto ben avviata

Il Cesena, dopo aver rinunciato questa mattina ad affondare il colpo per Anthony Partipilo in quanto il Parma non “contribuiva” a coprire il lauto ingaggio, nel pomeriggio odierno si è buttato con decisione su Manuel Marras del Cosenza. Il trequartista mancino di Genova è un pallino di Fabio Artico, che lo stava per portare in Romagna già a gennaio. Ma poi Marras disputò una partita sensazionale il 21 gennaio contro l’allora capolista Venezia, in quella che sarebbe dovuta essere la gara d’addio, e il Cosenza invece non lo fece più partire.

Dopo 7 mesi, adesso il Cesena e Marras (il cui procuratore è il romagnolo Augusto Carpeggiani, presente ieri sera al Dino Manuzzi) potrebbero unirsi. Marras ritroverebbe il tecnico Mignani, alle cui dipendenze giocò per metà stagione in Serie C a Bari nel 2021-2022, con appena 3 partite da titolare, e altri sei mesi nel 2022-2023 ma da fuori rosa in quanto era andato allo scontro con il direttore sportivo Ciro Polito, ora al Catanzaro, che usò parole durissime nei confronti del trequartista genovese. Mignani, invece, su Marras aveva detto nel 2021: «È un giocatore di qualità e di grande resistenza fisica. Che può giocare in più ruoli». Poi nel gennaio 2022 si dovette arrendere alla voglia di lasciare Bari manifestata dal giocatore.