Il Cesena è rimasto nei limiti prestabiliti: monte ingaggi inferiore a 11 milioni

Cesena Calcio
Il direttore generale Corrado Di Taranto nel giorno della presentazione del direttore sportivo Andrea Mancini foto zanotti
Il direttore generale Corrado Di Taranto nel giorno della presentazione del direttore sportivo Andrea Mancini foto zanotti

L’obiettivo che la proprietà aveva dato al direttore generale Di Taranto e al direttore sportivo Mancini era quello di costruire una squadra competitiva, ma soprattutto di costruire una squadra a basso costo. Quanto questo Cesena sia competitivo (sia chiaro, l’obiettivo qui è uno soltanto: la salvezza) lo dirà il campo, che questa squadra costerà meno delle due che l’hanno preceduta è quasi una certezza. Di sicuro, il 31 agosto il costo complessivo di tutti i contratti federali depositati (calciatori della prima squadra e calciatori delle giovanili, staff tecnico della prima squadra e staff tecnici del vivaio dalla Primavera all’Under 9, dirigenti dell’area sportiva) non arrivava a 11 milioni di euro lordi. Questo è l’unico dato su cui ci si può sbilanciare: il Cesena non è stato infatti costretto a depositare una fideiussione integrativa pari al 40% dell’eccedenza, in quanto non ha oltrepassato il massimale consentito dalla Figc fissato proprio a 11 milioni di euro lordi. Tra l’altro, il 1° settembre, ultimo giorno del calciomercato, il monte ingaggi è diminuito poiché il Cesena ha provveduto a cedere Marco Olivieri all’Arezzo (facendo scendere di almeno 300mila euro lordi il totale).

Ipotizzando che gli staff tecnici dalla prima squadra all’Under 9 costino attorno al milione di euro (anno scorso il costo iniziale fu di un milione 181mila euro, che poi dilatò con gli ingaggi di Cole, del vice Riza e del collaboratore tecnico Stringara) e che i dirigenti dell’area tecnica (Mancini, Succi, Faro e Tacconi) costino molto meno del milione e 44mila euro spesi un anno fa (c’erano ancora 400mila euro di Artico...), significa che il monte ingaggi per la prima squadra è sceso decisamente sotto i 10 milioni di euro. Con più del 25 per cento del totale (quasi due milioni e mezzo) “occupato” da due soli calciatori: Cristian Shpendi e Jonathan Klinsmann. Ed è soprattutto per questo motivo che Klinsmann un anno fa e Shpendi quest’anno siano stati al centro di laboriose trattative. Poi sfumate.

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