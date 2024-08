Il Cesena e la Serie B in tv, Balata annuncia: “Accordo con Amazon Prime”

Una svolta importante per lo spinoso tema dei diritti tv della B. Così il presidente della Lega Mauro Balata ieri sera a Brescia: “Abbiamo sottoscritto un accordo con Amazon Prime, nei prossimi giorni vi spiegheremo tutti i dettagli. C’è ancora una parte tecnica che non dipende da noi. Ora ci aspettiamo una mossa da Sky. Abbiamo fatto tutto il possibile in base a quello che ci eravamo detto con loro. Perché tutti questi problemi rispetto agli altri anni per i diritti televisivi? Di certo qualcuno, a livello di governo del calcio italiano, dovrà rispondere di quanto accaduto in questi mesi sulla vicenda dei diretti televisivi del nostro campionato”. Dopo l’adesione di Dazn dei giorni scorsi, gli ultimi segnali danno Sky verso la rinuncia. Da qui la mossa della Lega B. Dagli ultimi rumors, pare che Amazon sia destinato a diventare il canale della Lega B.