Il Cesena è in crescita ma serve un cambio di marcia sul mercato

Dentro a una rosa ancora incompleta in tutti i reparti, sono bastate due amichevoli estive (le uniche attendibili contro squadre professionistiche) per capire il peso e l’importanza che avranno Giovanni Zaro e Dimitri Bisoli, i due migliori acquisti di un Filippo Fusco dal quale è lecito aspettarsi un robusto e significativo cambio di passo a partire da oggi. Nei primi 45 minuti di Forlì, sotto al diluvio del Memorial Sirotti, era stato il centrocampista a rubare la scena con un primo tempo da leader tecnico e con tre conclusioni verso la porta, prima che si accendesse la spia della riserva come previsto da chi è appena sceso in città dopo due settimane di ritiro. Sabato sera a Mantova, nel primo (e unico) test contro una diretta concorrente, è stato Zaro a meritarsi la copertina addirittura con una doppietta. Aspettando i colpi di agosto, che dovranno essere numerosi, si può già trarre una prima conclusione. Il difensore centrale ex Modena e il figlio d’arte saranno inevitabilmente due fattori determinanti durante la stagione, perché andranno ad aggiungere ciò che è spesso mancato un anno fa al Cesena: centimetri e peso sulle palle inattive in entrambe le aree (Zaro) ma anche personalità e dinamismo nel settore nevralgico del campo (Bisoli). I due acquisti più pesanti di luglio non si possono discutere, ma adesso è arrivato il momento di accelerare. E anche pesantemente. Perché dalla ripresa degli allenamenti di oggi pomeriggio mancheranno solo 18 giorni al debutto in campionato nella bolgia di Pescara.

I primi arrivi

Dopo aver tesserato Blesa, il Cesena è pronto ad accogliere in Romagna un altro centravanti giovane e pronto a debuttare in Serie B: Siren Diao. Le visite mediche, inizialmente previste per oggi, potrebbero anche slittare a domani mattina. Ma l’accordo con l’Atalanta è totale e per il 20enne spagnolo rientrato a Bergamo, dopo un prestito agrodolce al Granada, manca solo la firma. Poi Fusco potrà tesserare anche Marco Olivieri: oggi il collegio arbitrale fisserà l’udienza per lo svincolo e la speranza è che si possa risolvere tutto entro pochi giorni per aggregare l’ex alabardato al gruppo. Sempre oggi, invece, si attendono aggiornamenti sul doppio affare per la fascia che riguarda Livano Comenencia e Riccardo Ciervo. Per il nazionale di Curacao la strada sembra in salita, visto che la proposta dello Zurigo ha soddisfatto sia la Juventus (il club svizzero lo acquisterebbe a titolo definitivo versando un milione e mezzo di euro) che il giocatore. Cesena e Pescara si butteranno quindi su Ciervo: la corsa a due è sempre aperta ma Fusco resta ottimista e convinto di spuntarla. Con l’arrivo di Ciervo, da affiancare ad Adamo, si completerebbe la corsia di destra, mentre sull’altro versante servirà un titolare.

In ordine sparso