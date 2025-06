Il Cesena e il diesse da scegliere: con Fusco e Stefanelli rispunta Rinaudo

In casa Cesena proseguono le consultazioni in vista dell’ormai imminente scelta del nuovo direttore sportivo che, all’inizio della prossima settimana, si insedierà al posto di Fabio Artico, con quest’ultimo che verrà esonerato questa mattina dal club bianconero chiudendo definitivamente la propria esperienza biennale in Romagna. Nel borsino bianconero sono in lieve ribasso le quotazioni di Filippo Fusco, che giovedì sera ha incontrato in videoconferenza la proprietà americana. La candidatura dell’ex direttore sportivo di Verona e Spal sembrava in forte rialzo dopo l’uscita di scena di Giorgio Zamuner, annunciato giovedì mattina dal patron del Vicenza, Stefano Rosso. Da corsa a due, con lo stesso Fusco e Stefano Stefanelli in lizza, la caccia al nuovo direttore sportivo è diventata nuovamente una corsa a tre, perché nelle ultime ore è tornato di moda anche il nome di Leandro Rinaudo, un’altra candidatura suggerita e vagliata dal direttore generale Di Taranto. L’ex difensore centrale bianconero (ha indossato la maglia del Cesena nella stagione 2004-2005 in Serie B) è l’unico che in passato ha già lavorato con Michele Mignani: proprio un anno fa, negli ultimi mesi da direttore sportivo del Palermo (ruolo ricoperto anche nella stagione precedente dopo le esperienze di Venezia e di Cremona), Rinaudo ha condiviso l’avventura con il tecnico ligure, che venne scelto al posto di Corini per guidare i rosanero nelle ultime sette giornate di campionato.