Il Cesena e Diamanti pronti al sì e nello staff entrerà Perticone

Il Cesena e Alessandro Diamanti sono sempre più vicini, tanto che il club bianconero sarebbe ormai pronto ad annunciare la fumata bianca. Nella convulsa giornata di ieri, resa ancora più incandescente dall’impennata che ha avuto la trattativa con la Cremonese per Berti, sono stati fatti ulteriori passi avanti, tanto che in serata era prevista una nuova call con gli Stati Uniti. Le sensazioni sono ottime, il profilo di Diamanti è gradito alla proprietà, che vuole solo sistemare gli ultimi dettagli prima di chiudere e di far firmare all’ex trequartista un contratto annuale con opzione ancora da fissare.

Nel frattempo il Cesena e l’ex nazionale azzurro stanno lavorando per la composizione del nuovo staff, fondamentale per dare il supporto ideale a un tecnico debuttante, come invece non era accaduto a marzo con Cole. Al fianco del nuovo allenatore del Cesena ci saranno ben tre ex bianconeri. Il primo volto nuovo sarà Nicola Pozzi, come già anticipato la scorsa settimana, una figura fortemente voluta da Mancini con il quale ha lavorato nella scorsa stagione alla Sampdoria. La seconda new entry sarà Romano Perticone, legatissimo a Diamanti e reduce da un paio di stagioni da capo allenatore in D a Treviso e Mestre, mentre il “terzo uomo” sarà il confermato Federico Agliardi. Rispetto a un anno fa dovrebbero restare anche il preparatore atletico Giorgio D’Urbano e i due collaboratori Magrini e Lancioni, mentre Diamanti porterà un match analyst di fiducia.

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