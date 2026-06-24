Il Cesena e Diamanti pronti al sì e nello staff entrerà Perticone

Il Cesena e Alessandro Diamanti sono sempre più vicini, tanto che il club bianconero sarebbe ormai pronto ad annunciare la fumata bianca. Nella convulsa giornata di ieri, resa ancora più incandescente dall’impennata che ha avuto la trattativa con la Cremonese per Berti, sono stati fatti ulteriori passi avanti, tanto che in serata era prevista una nuova call con gli Stati Uniti. Le sensazioni sono ottime, il profilo di Diamanti è gradito alla proprietà, che vuole solo sistemare gli ultimi dettagli prima di chiudere e di far firmare all’ex trequartista un contratto annuale con opzione ancora da fissare.