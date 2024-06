Il Cesena e D’Aversa sempre più vicini

Contatti, telefonate, sondaggi e proposte in attesa di una fumata bianca. Quello che sta accadendo da ormai diverse settimane a Cesena non è affatto una novità nel panorama cadetto, dove c’è un mercato in continua evoluzione: quello degli allenatori. Il Cesena sembra però vicino alla soluzione del rebus. L’entourage di Roberto D’Aversa ha dato il primo assenso al diesse Fabio Artico e forse già in giornata potrebbero esserci novità decisive. Il Venezia, in fondo, si è tirato indietro già da due giorni e il Bari, a cui piace, non ha ancora un direttore sportivo. Tra le altre 18 rivali che sfideranno il Cavalluccio in B (aspettando la 19a dalla finale di ritorno dei play-off di C in programma domani), c’è più della metà del contingente che deve ancora scegliere a chi affidare la panchina in vista della prossima stagione, tra possibili conferme o inattesi ribaltoni.