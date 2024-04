Il Cesena di Toscano irresistibile in trasferta: 26 vittorie in 39 gare

La pancia non è ancora piena e probabilmente mai lo sarà. Perlomeno, questo senso di insaziabilità resterà tale fino al 28 aprile, giorno in cui terminerà il campionato, e nelle tre settimane successive, quando verrà assegnata la Supercoppa di Serie C e nel menù ci saranno altre due partite ufficiali prima del rompete le righe. Dentro a una stagione ai confini della perfezione e della realtà, domenica il Cesena ha battuto un altro record. Il terzo successo consecutivo lontano dal Manuzzi dopo il passo falso di Carrara del 5 marzo ha permesso a De Rose e compagni di fare... 13. Tante sono le vittorie conquistate in trasferta dalla capolista, un fatturato mai visto in 84 anni di storia.

Il filotto

Olbia, Pineto, Gubbio, Spal e appunto Carrarese. Al momento sono queste le uniche squadre che sono riuscite a non perdere in casa quando hanno ospitato il Cesena. Le prime tre nel girone d’andata: il fanalino Olbia ha addirittura vinto alla 1a giornata, mentre abruzzesi e umbri hanno strappato un punto, proprio come la Spal a gennaio, mentre gli apuani sono stati gli unici a battere gli uomini di Toscano nel 2024. Nelle altre 13 trasferte il Cavalluccio ha sempre caricato sul pullman i 3 punti: è successo a Pontedera, Fermo, Arezzo, Chiavari, Pescara, Recanati, Perugia, Ancona, Rimini, Vercelli (casa del Sestri Levante), Pesaro, Lucca e infine ad Alessandria, dove la Juve Next Gen disputa le gare interne, nel primo ribaltone della stagione. Con questo exploit Domenico Toscano ha superato ancora una volta se stesso. Perché il precedente record era stato stabilito proprio nello scorso campionato, quando il Cesena 2022-2023 riuscì a conquistare 12 vittorie in 19 trasferte, a cui si aggiunse il blitz di Lecco ma ai play-off. Un anno fa i bianconeri cambiarono passo nel girone di ritorno, vincendo 7 gare lontano dal Manuzzi contro i 5 blitz del girone d’andata. Quest’anno il Cesena è stato regolare: 7 successi nel Lato A e al momento 6 nel ritorno, con ancora la trasferta di Sassari da affrontare. In caso di segno 2 al Sanna, il Cesena eguaglierebbe il numero di vittorie della prima parte della stagione.

Toscano e Bisoli

L’allenatore calabrese non sbaglia un colpo neppure in trasferta: proprio come un anno fa, anche nel corso dell’attuale campionato ha perso solo due gare. Il successo di Alessandria gli ha permesso di migliorare lo straordinario rendimento della scorsa stagione, quando il suo Cesena conquistò 41 punti lontano dal Manuzzi. Oggi i punti in trasferta sono 42. E proprio nelle ultime due gare fuori casa della stagione, considerando anche la Supercoppa, Toscano potrà raggiungere Pierpaolo Bisoli, ovvero l’allenatore della storia del Cavalluccio che ha vinto più partite di tutti in trasferta. L’uomo di Porretta, nelle sue esperienze in Romagna, ha centrato 28 vittorie su 89 trasferte, considerando tutte le categorie e tutte le partite ufficiali (campionato, Coppa Italia, Coppa Italia di C e Supercoppa di C). Toscano al momento è arrivato a 26 blitz in 39 partite, in pratica due vittorie ogni tre gare. Ha centrato 13 vittorie esterne nel 2022-2023 (campionato e play-off) e 13 nell’attuale stagione. Con un successo a Sassari e uno nella gara di Supercoppa che sarà disputata fuori casa, Toscano raggiungerebbe Bisoli, ma in meno della metà delle partite (chiuderà il biennio a 41 trasferte). Dovesse vincerle entrambe e dovesse restare in B, al primo successo esterno, diventerebbe l’allenatore “più corsaro” della storia del Cesena.

