Il Cesena di Diamanti, il bunker del Manuzzi e il primato di Drago

Cesena Calcio
Andrea Ciofi, capitano di un Cesena imbattuto al Manuzzi (Zanotti)
Andrea Ciofi, capitano di un Cesena imbattuto al Manuzzi (Zanotti)

Alessandro Diamanti ha dovuto attendere due mesi per festeggiare la prima vittoria al Manuzzi, replicata sabato contro il Catanzaro, ma nel frattempo non ha ancora conosciuto la sconfitta tra le mura amiche. Il Cesena, che nella prima parte del 2026 aveva perso 6 partite davanti al proprio pubblico (contro Empoli, Bari, Venezia, Spezia, Monza e Padova), in questo girone di andata è sempre uscito dall’Orogel Stadium con almeno un punto in virtù dei 4 pareggi consecutivi contro Sampdoria, Mantova, Cremonese e Avellino e del doppio successo contro Empoli e Catanzaro. Totale: 6 partite interne consecutive senza mai perdere.

Alino meglio di (quasi) tutti

Da quando il Cesena è rinato, sulle ceneri del fallimento dell’estate 2018, l’imbattibilità del Manuzzi è caduta sempre prima ad eccezione di un caso: il campionato di C 2023-2024. Nella stagione dei record, con Mimmo Toscano ai comandi, il Cavalluccio riuscì nell’impresa di non perdere nemmeno una partita in casa. Prima e dopo, invece, la prima sconfitta interna era sempre arrivata presto o comunque entro la sesta gara della stagione al Manuzzi. In Serie D, i bianconeri di Angelini vinsero le prime 4 partite davanti al pubblico amico (due a Forlì e due al Manuzzi) ma poi scivolarono contro la Recanatese. Un anno dopo, in Serie C, il Cesena di Modesto perse al debutto interno contro la Vis Pesaro (1-2), mentre nella stagione successiva i bianconeri di Viali non conquistarono punti nelle prime due recite al Manuzzi contro Triestina e Feralpi Salò. Fu migliore l’inizio di stagione del secondo Cesena di Viali, che perse la prima partita davanti al proprio pubblico al terzo tentativo, nel derby regionale contro il Modena. Un anno dopo, invece, grida ancora vendetta l’1-2 casalingo contro la Carrarese nel giorno del “caso Minelli” e del discusso debutto di Luca Lewis tra i pali.

In Serie B, nelle due stagioni con Mignani, il segno 2 è uscito sempre prima della sesta gara casalinga: due anni fa il Cesena conquistò 10 punti nelle prime 4 giornate ma alla quinta gara all’Orogel Stadium arrivò la rocambolesca sconfitta contro la Sampdoria (3-5), mentre nella scorsa stagione Ciofi e compagni hanno perso l’imbattibilità interna alla terza partita, in occasione del derby contro la Reggiana, seguito ai due pareggi con Entella e Palermo.

Come Drago

Negli Anni Duemila, in Serie B, la prima sconfitta della stagione al Manuzzi è arrivata entro la sesta giornata in tutti i casi tranne in uno. Nel 2004, la matricola guidata dal tandem Castori-Gadda andò fuori strada di fronte al terzo ostacolo, l’Hellas Verona, che trovò il gol-vittoria nel finale (0-1), mentre nella stagione successiva il primo ko interno si materializzò contro l’Atalanta (0-2) alla prima uscita al Manuzzi. Nel 2006 il semaforo rosso arrivò alla terza partita (Cesena-Triestina 0-1), mentre un anno dopo fu il Pisa ad espugnare molto presto (seconda giornata) lo stadio di Cesena. Diamanti ha fatto meglio anche del suo “maestro” Bisoli, che ha sempre perso in casa molto prima: al debutto nel 2009 contro la Reggina e alla seconda partita contro il Lanciano nel 2013, ma in entrambi i casi festeggiò la promozione in A. Peggio di Diamanti hanno fatto anche Nicola Campedelli (subito ko in casa nel 2012 contro il Sassuolo) e i due ultimi Cesena “cadetti” pre fallimento, nel 2016 e nel 2017, quando la prima sconfitta interna arrivò alla sesta e alla terza partita in casa, rispettivamente contro Entella e Ascoli. L’unico allenatore che è riuscito a prolungare la striscia positiva è stato Massimo Drago, caduto alla settima partita interna (0-2 contro il Bari) nel 2015. A distanza di 11 anni, il 24 novembre contro l’Ascoli, Diamanti proverà a migliorare il rendimento di Drago.

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