Il Cesena di Diamanti, il bunker del Manuzzi e il primato di Drago

Alessandro Diamanti ha dovuto attendere due mesi per festeggiare la prima vittoria al Manuzzi, replicata sabato contro il Catanzaro, ma nel frattempo non ha ancora conosciuto la sconfitta tra le mura amiche. Il Cesena, che nella prima parte del 2026 aveva perso 6 partite davanti al proprio pubblico (contro Empoli, Bari, Venezia, Spezia, Monza e Padova), in questo girone di andata è sempre uscito dall’Orogel Stadium con almeno un punto in virtù dei 4 pareggi consecutivi contro Sampdoria, Mantova, Cremonese e Avellino e del doppio successo contro Empoli e Catanzaro. Totale: 6 partite interne consecutive senza mai perdere.

Da quando il Cesena è rinato, sulle ceneri del fallimento dell’estate 2018, l’imbattibilità del Manuzzi è caduta sempre prima ad eccezione di un caso: il campionato di C 2023-2024. Nella stagione dei record, con Mimmo Toscano ai comandi, il Cavalluccio riuscì nell’impresa di non perdere nemmeno una partita in casa. Prima e dopo, invece, la prima sconfitta interna era sempre arrivata presto o comunque entro la sesta gara della stagione al Manuzzi. In Serie D, i bianconeri di Angelini vinsero le prime 4 partite davanti al pubblico amico (due a Forlì e due al Manuzzi) ma poi scivolarono contro la Recanatese. Un anno dopo, in Serie C, il Cesena di Modesto perse al debutto interno contro la Vis Pesaro (1-2), mentre nella stagione successiva i bianconeri di Viali non conquistarono punti nelle prime due recite al Manuzzi contro Triestina e Feralpi Salò. Fu migliore l’inizio di stagione del secondo Cesena di Viali, che perse la prima partita davanti al proprio pubblico al terzo tentativo, nel derby regionale contro il Modena. Un anno dopo, invece, grida ancora vendetta l’1-2 casalingo contro la Carrarese nel giorno del “caso Minelli” e del discusso debutto di Luca Lewis tra i pali.

In Serie B, nelle due stagioni con Mignani, il segno 2 è uscito sempre prima della sesta gara casalinga: due anni fa il Cesena conquistò 10 punti nelle prime 4 giornate ma alla quinta gara all’Orogel Stadium arrivò la rocambolesca sconfitta contro la Sampdoria (3-5), mentre nella scorsa stagione Ciofi e compagni hanno perso l’imbattibilità interna alla terza partita, in occasione del derby contro la Reggiana, seguito ai due pareggi con Entella e Palermo.