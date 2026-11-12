Il Cesena di Diamanti, il bunker del Manuzzi e il primato di Drago

Alessandro Diamanti ha dovuto attendere due mesi per festeggiare la prima vittoria al Manuzzi, replicata sabato contro il Catanzaro, ma nel frattempo non ha ancora conosciuto la sconfitta tra le mura amiche. Il Cesena, che nella prima parte del 2026 aveva perso 6 partite davanti al proprio pubblico (contro Empoli, Bari, Venezia, Spezia, Monza e Padova), in questo girone di andata è sempre uscito dall’Orogel Stadium con almeno un punto in virtù dei 4 pareggi consecutivi contro Sampdoria, Mantova, Cremonese e Avellino e del doppio successo contro Empoli e Catanzaro. Totale: 6 partite interne consecutive senza mai perdere.