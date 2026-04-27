Il Cesena di Cole sta perdendo i play-off per andare dietro a un’utopia

Cercasi gol disperatamente. Il Cesena, nel momento decisivo del campionato, ha smesso di segnare: per la prima volta in questa stagione, infatti, il Cavalluccio è rimasto a secco per 3 partite consecutive, un evento che non si era mai verificato nemmeno nelle fasi più difficili e caotiche di un girone di ritorno da incubo. Se in trasferta il gol manca da due mesi esatti (28 febbraio a Empoli, poi 421 minuti di astinenza), in generale l’ultima rete realizzata in campionato dalla squadra di Ashley Cole dista ben 343 minuti: si tratta dell’autogol di Federico Davi nella sfida di Pasquetta contro il Sudtirol, terminata 1-1. Da quel momento sono arrivati i due viaggi a vuoto di Castellammare di Stabia e Palermo e infine la gara di sabato contro la Sampdoria, nella quale Cerri e compagni non sono riusciti a cancellare uno zero che pesa e che ha obbligato il Cesena ad uscire dai play-off dopo 35 giornate consecutive di permanenza.