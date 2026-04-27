Il Cesena di Cole sta perdendo i play-off per andare dietro a un’utopia

Cesena Calcio
Gaetano Castrovilli, una delle poche note liete del Cesena nelle ultime due giornate
Gaetano Castrovilli, una delle poche note liete del Cesena nelle ultime due giornate

Cercasi gol disperatamente. Il Cesena, nel momento decisivo del campionato, ha smesso di segnare: per la prima volta in questa stagione, infatti, il Cavalluccio è rimasto a secco per 3 partite consecutive, un evento che non si era mai verificato nemmeno nelle fasi più difficili e caotiche di un girone di ritorno da incubo. Se in trasferta il gol manca da due mesi esatti (28 febbraio a Empoli, poi 421 minuti di astinenza), in generale l’ultima rete realizzata in campionato dalla squadra di Ashley Cole dista ben 343 minuti: si tratta dell’autogol di Federico Davi nella sfida di Pasquetta contro il Sudtirol, terminata 1-1. Da quel momento sono arrivati i due viaggi a vuoto di Castellammare di Stabia e Palermo e infine la gara di sabato contro la Sampdoria, nella quale Cerri e compagni non sono riusciti a cancellare uno zero che pesa e che ha obbligato il Cesena ad uscire dai play-off dopo 35 giornate consecutive di permanenza.

Crisi senza fine

Da quando Cole ha ereditato la panchina del Cavalluccio, in termini di punti e di andamento della stagione, non è cambiato nulla: 0,818 punti di media a partita nelle prime 11 giornate del girone di ritorno con Mignani, 0,833 punti di media a partita nelle ultime 6 gare con Cole. La squadra non è uscita dalla crisi, gioca a sprazzi, prova a coniugare il verbo del tecnico inglese, ma al massimo ci riesce per un tempo o per un’ora, non di più. Un dato molto preoccupante riguarda proprio i gol. Il Cesena di Cole è riuscito a segnare almeno una rete solo in due delle 6 partite disputate: 3 gol contro il Catanzaro, in una gara negativa nel primo tempo e decisamente migliore nella ripresa, dove tutto ha girato al meglio, e un gol contro il Sudtirol, arrivato in un primo tempo molto ben interpretato dopo una falsa partenza. Totale: 4 gol in 6 partite, ovvero 0,66 ogni 90 minuti. Qui le cose sono peggiorate, perché prima il Cesena viaggiava a 1,18 nel girone di ritorno, mentre la fase difensiva (grazie al primo clean sheet) è migliorata, seppur di poco, passando da 2 gol subiti a partita nelle prime 11 gare del ritorno agli 1,5 di oggi con Cole.

Dubbi

Anche contro la Samp la partenza è stata completamente sbagliata, ma in questo caso il Cesena ha avuto un “regalo” dal Var, che ha pescato un fuorigioco millimetrico di Viti e cancellato il possibile 0-1 al 6’. Da quel momento e fino all’intervallo si è visto un primo tempo a tratti disarmante, con appena due chance (estemporanee), di Cerri e di Olivieri, e una lunghissima serie di uscite sbagliate. La posizione di Shpendi, costretto spesso a rincorrere il terzino blucerchiato Giordano alle spalle di Ciofi (assurdo), l’andamento lento di un centrocampo imbarazzante quando l’avversario alza i ritmi (Castagnetti e Francesconi in panchina per 90 minuti sono due misteri) e “salvato” solo dall’arretramento di Berti, che è piaciuto molto di più da mediano, i tanti (troppi) cambi sul fronte offensivo nel quale lo stesso Shpendi ha agito da prima punta solo per una manciata di minuti nel finale, sono i principali interrogativi che stanno accompagnando l’avventura di Cole sulla panchina bianconera e che non hanno ancora una risposta.

Classifica

Il Cesena non si trovava fuori dalla zona play-off da poco meno di un anno. Era il 4 maggio 2025 quando i bianconeri di Mignani, pur battendo di misura il Palermo (2-1 al Manuzzi con gol decisivo dell’ex Saric), chiusero la giornata numero 37 di campionato al nono posto, con gli stessi punti del Bari (47), ma bocciati dallo scontro diretto con i pugliesi. Pur trattandosi della penultima giornata da calendario del campionato, dopo quella gara il Cesena avrebbe avuto due partite a disposizione per rientrare in zona play-off, proprio come oggi. E gli uomini di Mignani, grazie a un calendario molto favorevole e anche ad alcuni incastri giusti, le sfruttarono: vinsero a Cosenza, riconquistando l’ottavo posto, e riuscirono addirittura a salire al settimo espugnando Modena nel recupero del turno di Pasqua, spostato in coda al campionato dopo la morte del Papa. Oggi serve più o meno la stessa impresa, ma due vittorie consecutive contro Carrarese e Padova potrebbero anche non bastare.

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