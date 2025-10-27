Il Cesena da viaggio è sul podio d’Europa

Quando, lo scorso 30 luglio a Mantova, è stato presentato il calendario del campionato di Serie B, l’occhio è inevitabilmente caduto sulla distribuzione delle prime 9 giornate del Cesena. Il menù prevedeva 3 gare in casa e ben 6 partite in trasferta, un dato curioso che aveva invitato alla prudenza, anche perchè nel menù c’erano due bestie nere (Pescara e Frosinone), tre big (Sampdoria, Venezia e Spezia) e una outsider pericolosa e mai battuta a domicilio (Sudtirol). Al termine di questo tortuoso giro d’Italia, composto da sei tappe e durato due mesi, il Cavalluccio si trova secondo in classifica per punti conquistati in totale (17) ma anche primo per distacco per punti conquistati in trasferta (15).