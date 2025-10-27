Il Cesena da viaggio è sul podio d’Europa

Quando, lo scorso 30 luglio a Mantova, è stato presentato il calendario del campionato di Serie B, l’occhio è inevitabilmente caduto sulla distribuzione delle prime 9 giornate del Cesena. Il menù prevedeva 3 gare in casa e ben 6 partite in trasferta, un dato curioso che aveva invitato alla prudenza, anche perchè nel menù c’erano due bestie nere (Pescara e Frosinone), tre big (Sampdoria, Venezia e Spezia) e una outsider pericolosa e mai battuta a domicilio (Sudtirol). Al termine di questo tortuoso giro d’Italia, composto da sei tappe e durato due mesi, il Cavalluccio si trova secondo in classifica per punti conquistati in totale (17) ma anche primo per distacco per punti conquistati in trasferta (15).

Sì, viaggiare

In Serie B non c’è davvero storia, specialmente dopo il secondo filotto di vittorie consecutive: a settembre la squadra di Mignani aveva espugnato Marassi e il Penzo nel giro di una settimana, stavolta ha vinto al Picco e al Druso sempre nell’arco di 7 giorni. D’accordo, il Cesena è la squadra che ha giocato più di tutti lontano dal proprio stadio, ma il divario con la concorrenza è clamoroso: alle spalle dei bianconeri, considerando solo il ruolino in trasferta, al momento ci sono Frosinone e Modena, che hanno conquistato 8 punti a testa rispettivamente in 5 e 4 giornate. Allargando il discorso e considerando tutti i campionati professionistici italiani, dalla Serie A alla Serie C, c’è solo una squadra che ha fatto meglio del Cesena: si tratta dell’Arezzo del cesenate d’adozione Cristian Bucchi, capolista del Girone B in Lega Pro, che ha vinto le prime 5 partite in trasferta della stagione prima del pareggio di sabato sul campo della Ternana, per un totale di 16 punti conquistati in 6 viaggi. Nel Girone A, invece, comandano Brescia e Inter Under 23: le squadre dei cugini Silvestri e Prestia hanno totalizzato 13 punti ma in 5 trasferte. Dall’Italia all’Europa, il Cesena resta sul podio. Tra i 5 top campionati, nelle prime due serie, c’è solo una squadra che ha fatto meglio del Cavalluccio: si tratta del Red Star, società francese con sede a Saint Ouen sur Seine, nella banlieue nord dell’area urbana di Parigi, che milita nella Ligue 2 e che ha lo stesso bottino dell’Arezzo con 16 punti in 6 trasferte.

Made in Cesena