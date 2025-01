Il Cesena dà la buonuscita a Van Hooijdonk, che firma con il Nac Breda, e lo rimpiazza con La Gumina

Due operazioni di mercato sono state concluse nella tarda serata dai dirigenti del Cesena. La prima in uscita e riguarda Sydney Van Hooijdonk, che ha ottenuto dal club romagnolo la “pesante” buonuscita richiesta, ha firmato la rescissione e domani si accaserà al Nac Breda, la squadra olandese di “casa” nella quale aveva già giocato in gioventù e che ha vinto il duello con il Fortuna Sittard. Una volta liberatosi dell’olandese (ma senza aver risparmiato molto), il Cesena ha stretto per la punta. La scelta è ricaduta su Antonino La Gumina, attualmente alla Sampdoria, ventottenne attaccante che in carriera ha giocato 147 partite di B segnando appena 30 reti e che in Serie A ha giocato 40 gare con due soli gol. La Gumina ha dalla sua il fatto che la Sampdoria, che lo ha ceduto in prestito, coprirà gran parte dello stipendio stagionale, con il Cesena che gli verserà “solo” 126mila euro netti per sei mesi. Le alternative erano Manuel De Luca della Cremonese (che però aveva un ingaggio superiore) e Flavio Russo del Sassuolo. Per La Gumina manca solo l’ok del board americano del Cesena, che si riunirà nella serata americana, quando in Italia saranno le prime ore dell’alba di mercoledì. La firma dell’accordo avverrà quindi nella giornata di mercoledì.