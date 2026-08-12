Il Cesena dà fiducia ai suoi portieri: Siano e Fontana hanno rinnovato fino al 2029

Il Cesena vota la fiducia ai suoi portieri: Alessandro Siano e Nicolò Fontana hanno esteso i rispettivi contratti fino al 2029. Siano, che partirà titolare tra i pali del Cesena nella stagione che inizierà lunedì contro il Sassuolo in Coppa Italia, ha prolungato per altre due stagioni, mentre il diciottenne Fontana ha allungato di un altro anno. Fontana partirà come vice di Siano ma lavorerà per farsi trovare pronto in caso di necessità (deve migliorare il gioco con i piedi, perché tra i pali è già molto reattivo). Presto il Cesena deciderà con chi completare il “parco portieri”.