Il Cesena crolla in casa con la Sampdoria. Finisce 3-5 RIVIVI IL LIVE

CESENA-SAMPDORIA 3-5

CESENA (3-5-1-1): Pisseri; Ciofi, Prestia (38’ st Van Hooijdonk), Mangraviti (21’ st Celia); Adamo, Francesconi (15’ st Kargbo) , Calò, Bastoni, Donnarumma (38’ st Tavsan); Berti; Shpendi. In panchina; 33 Klinsmann, 93 Siano, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 4 Chiarello, 5 Mendicino, 11 Ceesay. Allenatore: Michele Mignani.

SAMPDORIA (3-5-2); Silvestri; Bereszynski, Riccio, Vulikic; Venuti (39’ st Giordano), Benedetti (28’ st Akinsanmiro), Meulensteen, Kasami (28’ st Bellemo) Ioannou (15’ st Depaoli) ; Coda (39’ st La Gumina), Tutino. In panchina: 1 Vismara, 22 Ghidotti, 25 Ferrari, 72 Veroli, 11 Pedrola, 28 Yepes, 84 Sekulov. Allenatore: Andrea Sottil.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

RETI: 13’ pt Prestia, 15’ pt Prestia (aut.), 21’ pt Meulensteen, 27’ Adamo, 55’ Meulensteen, 61’ Tutino, 64’ Kargbo, 88’ Akinsanmiro.

AMMONITI: Ciofi, Ioannou, Venuti, Kargbo, Van Hooijdonk.

ESPULSO: Kargbo

NOTE: Spettatori 12.000 circa. Angoli 4-5

50’ st FINITA la Sampdoria si impone 3-5 all’Orogel Stadium di Cesena.

49’ st Akinsanmiro impegna Pisseri in calcio d’angolo con un tiro da fuori area.

48’ st Cesena stanco e sfiduciato. La Sampdoria trova ampi spazi in contropiede.

45’ cinque minuti di recupero.

45’ st espulso Kargbo. L’attaccante bianconero viene ammonito per proteste ed evidentemente insiste nelle contestazioni usando toni inadeguati, perché l’arbitro poi estrae anche il cartellino rosso.

44’ st Tutino recupera palla sulla trequarti contrastando Bastoni. Serve a centro area Akinsanmiro che stoppa e batte Pissseri con un diagonale angolato.

44’ st GOL SAMPDORIA

40’ st Calò da fuori area impegna Silvestri ad una complicata respinta.

39’ Per la Samp in campo Giordano e La Gumina per Venuti e Coda

38’ st Mignani da più densità ai suoi avanti inserendo Van Hooijdonk E Tavsan al posto di Prestia e Donnarumma

34’ st Ora è la Sampdoria ad essere più guardinga ed il Cesena che cerca di creare spazi per penetrare la retroguardia avversaria ben disposta

33’ st Ammonito Venuti per fallo su Berti a metà campo.

31’ st Cross di Celia Kargbo intercetta ma non riesce a ribadire a rete colpendo in maniera strozzata.

28’ st doppio cambio nella Sampdoria. Il Cesena preme per provare a conquistare di nuovo il pareggio.

24’ st annullato in pareggio di Shpendi per suo stesso fuori gioco

23’ PAREGGIO DEL CESENA ma c’è un controllo Var in corso....

22’ st Prima Karbo prova ad entrare in area e viene abbattuto da una spinta da tergo che l’arbitro considera regolare. Poi Berti impegna Silvestri con un raso terra velenoso.

21’ st Cambio nel Cesena esce Mangraviti ed entra Celia

19’ st Karbo crossa in mezzo da sinistra un pallone velenoso che Silvestri non si aspetta, il portiere si tuffa in ritardo e subisce la rete.

19’ st GOL DEL CESENA

17’ st Tutino riceve in aera ed è in gioco perché Mangraviti fuori dal campo lo tiene in posizione regolare. Per il 10 blu cerchiato è un gioco da ragazzi battere Pisseri.

17’ st GOL SAMPDORIA

14’ st Il Cesena ha accusato il colpo e fatica a riorganizzarsi dal punto di vista offensivo. Mignani sta per inserire Kargbo per dare più peso in avanti alla sua squadra.

10’ st Calcio d’angolo dalla sinistra di Pisseri battuto da Venuti, Meulensteen incorna indisturbato da sotto misura la rete del nuovo vantaggio ospite

10’ st VANTAGGIO SAMPDORIA

9 st Palla gol Cesena. Bastoni pennella centralmente a sinistra verso Ciofi che colpisce di testa e centra la traversa di Silvestri.

7’ st ammonito Ioannou per fallo su Ciofi a metà campo.

4’ st Coda lanciato verso la porta in uno contro uno con Pisseri prova a scavalcarlo con un pallonetto, la palla si spegne sul fondo.

3’ st Calò e Bastoni provano a sfondare in area ospite centralmente ma vengono ribattuti dalla difesa sampdoriana.

1’ st Si riparte dal 2-2 dei primi 45 minuti. Niente cambi per Sottil e Mignani.

45’ pt Chiamato un minuto di recupero. Ammonito Ciofi per un fallo a metà campo. Si chiude con quattro reti un primo tempo ben giocato dalle due squadre ed emozionante per il pubblico,

44’ pt Benedetti conquista il fondo da destra e crossa, palla bloccata da Pisseri.

38’ pt Gioco fermo: Mangraviti appoggia male un piede intervenendo su un avversario e si procura accidentalmente una dolorosa distorsione alla caviglia sinistra.

37’ pt Ora la Sampdoria tiene più palla e rallenta le trame mentre rispetto ad inizio gara il Cesena si affida maggiormente alle ripartenze.

32’ La Sampdoria prova a sfondare tre volte da destra con palloni pericolosi di Venuti sempre respinti dalla difesa bianconera.

30’ pt Shpendi tiene palla al limite e innesca Bastoni. Rimpallo con i difensori liguri che favorisce l’ingresso in area defilato a sinistra di Berti, il cui tiro è deviato in angolo da Silvestri.

27’ pt Calò pesca in area Adamo tenuto in gioco da Riccio. L’esterno bianconero batte a rete e pareggia.

27’ PAREGGIO DEL CESENA

23’ Bastoni pescato in area scarica il destro e centra il palo, Azione annullata dal suo fuorigioco.

21’ pt Primo angolo per la Sampdoria, Meulensteen prova a colpire di tacco il crossi in mezzo, la palla resta tra i piedi a Francesconi e torna al blu cerchiato che batte a rete e segna.

21’ pt RADDOPPIO SAMPDORIA

19’ pt Ciofi in proiezione offensiva sulla destra viene abbattuto da riccio ma l’arbitro lascia correre.

18’ pt Vulikic prova un improbabile sinistro da 40 metri che si spegne altissimo sopra alla porta di Pisseri

15’ Cross di Venuti sponda di testa di Casali, a centro area Prestia devia nella propria porta.

15’ pt PAREGGIA LA SAMPDORIA

13’ pt Sugli sviluppi del primo angolo a favore Calò trova Prestia sul secondo palo per l’incornata vincente. È il terzo gol di Prestia in stagione su altrettanti tiri suoi nello specchio

13’ pt GOL DEL CESENA

8’ pt Tutino recupera palla a Berti nella propria tre quarti difensiva e riparte verso la porta avversaria. Abbattuto da Mangraviti al limite, l’arbitro lascia correre. Sul rovesciamento di fronte Shpendi viene pescato in fuori gioco su lancio di Bastoni.

4’ pt Tutino smarcato sul fronte destro dell’area spara di poco a lato alla destra di Pisseri.

2’ pt Il Cesena in fase di ripiegamento lascia il solo Shpendi in avanti. Botta da fuori area di Calò di poco a lato. Tutto annullato per una posizione di fuori gioco di Shpendi.

1’ pt partiti: calcio d’inizio battuto dal Cesena