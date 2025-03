Il Cesena che ha dominato la C ora sta alla grande anche in B

Consultando il tabellino di Cesena-Spezia di sabato e confrontando le scelte iniziali di Michele Mignani e di Luca D’Angelo emergevano una piccola similitudine ma soprattutto una grossa differenza. Cominciamo dalla similitudine: nell’undici schierato dai due tecnici c’era, su entrambi i lati del campo, un calciatore che un anno fa militava in Serie A: Simone Bastoni per il Cesena e Gianluca Lapadula per lo Spezia. Passiamo alla differenza: gli altri 10 bianconeri di Liguria schierati inizialmente dal tecnico abruzzese erano tutti reduci dal campionato di Serie B 2023-2024, mentre ben 8 bianconeri di Romagna su 10 un anno fa indossavano la maglia del Cesena in Serie C e ben 6 di loro non avevano mai assaggiato il campionato cadetto prima di quest’anno. Togliendo il già citato Bastoni, Calò e Celia, sabato Mignani (anche per colpa di alcune assenze pesanti come l’intoccabile Mangraviti, La Gumina e Antonucci) si è affidato alla vecchia guardia ed è stato ripagato.

Ottovolante

Ben 8 reduci dall’indimenticabile cavalcata di un anno fa in Serie C, schierati tutti insieme in campo dall’inizio, rappresentano un record eguagliato in questa stagione: fin qui era già capitato (solo) altre tre volte che l’allenatore del Cesena ne schierasse così tanti alla palla al centro. La prima volta nel 3-5 contro la Sampdoria, quando giocarono Pisseri, Ciofi, Prestia, Adamo, Francesconi, Donnarumma, Berti e Shpendi. Discorso simile per Cesena-Sudtirol 1-0: quel giorno a inizio gara c’erano Klinsmann, Ciofi, Prestia, Adamo, Donnarumma, Berti, Shpendi e Kargbo. Nel 2025, invece, era capitato solo contro l’altra corazzata Pisa di vedere ben 8 reduci dalla C in campo dal via: Klinsmann, Piacentini, Prestia, Adamo, Francesconi, Donnarumma, Berti e Shpendi. Se contro la Samp era arrivata una sconfitta bruciante, nelle altre tre sfide il Cavalluccio si è sempre ben comportato, conquistando 5 punti e bloccando seconda e terza forza del campionato.

Da 3 a 7