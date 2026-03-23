Il Cesena cerca un vice per Cole, ma la vera urgenza è il direttore sportivo

Vista la sosta per le nazionali, che gli porterà via Tommaso Berti e Peter Amoran (che saranno avversari in Svezia-Italia Under 21 in programma martedì 31 a Boras alle ore 16.30), il tecnico del Cesena Ashley Cole ha concesso tre giorni di riposo al gruppo squadra. La ripresa è fissata per mercoledì a Villa Silvia. Il Cesena tornerà poi in campo lunedì 6 aprile alle ore 12.30 per sfidare un Sudtirol che ieri ha ceduto 1-3 in casa contro il Frosinone e che all’Orogel Stadium sarà privo di Pecorino (ieri in gol) per squalifica.

Dopo il “fallimento” della trattativa per l’arrivo di Jack Mesure, che il Cesena aveva annunciato come vice di Cole ma che non è riuscito a risolvere il contratto in essere con il Chelsea, in settimana dovrebbe finalmente arrivare dall’Inghilterra il nuovo secondo del tecnico. Due i nomi con cui Cole stava “trattando”: la sensazione è che entro la settimana (forse già entro mercoledì) ci sarà l’annuncio.

Il Cesena deve inoltre chiudere la questione-Fusco: il direttore sportivo è disposto a firmare la risoluzione, quindi la società è bene che si sbrighi a firmare e che vada alla ricerca di un nuovo direttore sportivo. Il cui primo compito, visto che si vuole puntare sui giovani, sarà quello di creare un’area scouting al momento inesistente.