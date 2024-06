Il Cesena batte la Virtus Entella e vince lo scudetto Under 16 Serie C

Il Cesena ha vinto lo scudetto Under 16 Serie C. Il gruppo bianconero dei 2008 si è quindi ripetuto (dopo il tricolore Under 15 conquistato un anno fa), piegando nella finale di Fermo la Virtus Entella per 2-1. Emozioni concentrate nel primo tempo con la bellissima rete di Frisoni su assist di Marini a dare il vantaggio al Cesena, con l’arbitro Veloci ad annullare il regolare pareggio di Venturini per un fallo inesistente su Marini e poi a negare il rigore per un evidente fallo del portiere ligure su Scapoli. Uno Scapoli che si vede annullare un gol per fuorigioco ma poco dopo firma il 2-0. Allo scadere del primo tempo Venturini accorcia dopo errore di Apuzzo e rende più combattuta la ripresa in cui il Cesena tiene bene fino all’85’, quando Apuzzo blocca la conclusione di Rezzesi e chiude i giochi. Per il Cesena è scudetto, il terzo consecutivo per il tecnico Lorenzo Magi.