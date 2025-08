Il Cesena annuncia l’arrivo in prestito di Ciervo

Il Cesena in una nota ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Riccardo Ciervo. “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 dall’US Sassuolo Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Ciervo. Classe 2002, Ciervo cresce nel settore giovanile dell’AS Roma e, dopo aver esordito in Serie A nel 2021 con la maglia dell’UC Sampdoria, nell’estate successiva passa a titolo definitivo all’US Sassuolo Calcio. Alle porte del suo quarto campionato cadetto, nelle ultime tre stagioni ha collezionato complessivamente 76 presenze e 3 reti in Serie BKT tra le fila di Frosinone Calcio, Venezia FC, FC Südtirol e Cosenza Calcio”.