Il Cesena annuncia l’addio a Toscano: ora è davvero senza allenatore

Il Cesena ora è in tutto e per tutto senza allenatore. Il club bianconero in una nota ha annunciato la fine del rapporto con Domenico Toscano, sbarcato a Catania. “Il Cesena FC comunica di avere sottoscritto in data odierna la risoluzione consensuale anticipata del contratto di prestazione sportiva dell’allenatore della prima squadra Domenico Toscano e del suo staff. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata, il proficuo lavoro svolto durante questi due anni e per i prestigiosi traguardi sportivi conquistati. Il club gli porge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera ed estende il ringraziamento ai suoi collaboratori Michele Napoli e Andrea Nocera”.