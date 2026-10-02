Il Cesena alla scoperta di Gelli: “Giocare in Serie D e girare tutta l’Italia mi ha fatto bene”

A Jacopo Gelli, per cambiare status, sono bastate 72 ore. Giovedì 20 agosto, quando il Cesena lo ha acquistato in prestito dal Frosinone, era per tutti “quello alto”, con i suoi 197 centimetri che evidentemente non erano passati inosservati 5 mesi prima nella sfida pareggiata contro il Frosinone. Tre giorni dopo, ovvero domenica 23 agosto, Gelli è diventato “quello bravo”. In campo con appena un paio di allenamenti nelle gambe, il difensore centrale di Firenze si è diviso le chiavi della difesa con Mihajlo Ilic e ha inaugurato un mese con pochi spifferi e tanti applausi.