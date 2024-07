Il Cesena accoglie Bastoni e cerca almeno due punte al fianco di Shpendi

Dopo aver raggiunto Cesena nella prima serata di mercoledì, ieri mattina Simone Bastoni ha effettuato le visite mediche in città e all’ora di pranzo ha raggiunto i nuovi compagni nel ritiro di Acquapartita all’hotel Miramonti, che ospiterà i bianconeri fino a domani pomeriggio, sostenendo il suo primo allenamento.

Il suo trasferimento dallo Spezia al Cavalluccio non è stato ufficializzato ieri esclusivamente per questioni burocratiche, ma la formula dell’operazione è confermata e Bastoni si lega al Cesena fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’altra stagione, andando a rinforzare il centrocampo di Mignani, un reparto ormai al completo.

