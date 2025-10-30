Il centravanti espulso dopo avere subito fallo e la punizione inesistente: ecco come l’arbitro indagato ribaltò la partita del Cesena Primavera

La sensazione di aver subito un’ingiustizia era palese dal campo. Ora, alla luce dell’inchiesta della Procura di Reggio Calabria su un presunto giro di frodi sportive legate ai campionati di serie minori, quanto accaduto il 13 gennaio 2024 a Benevento assume i contorni di un legittimo sospetto.
Quel giorno l’imbattuto Cesena scendeva in campo a Benevento per difendere il primo posto nel Girone B di Primavera 2. Dopo un inizio equilibrato, al 34’ venne fischiato un rigore dubbio per i campani che Perlingieri trasformò. Nella ripresa, i bianconeri di Nicola Campedelli ribaltarono il risultato con le reti di Ghinelli e Castorri. Poco dopo l’attaccante Amadori fu espulso tra lo stupore generale dopo aver...subito fallo. E in superiorità numerica il Benevento pareggiò all’88’ con Francescotti. Il direttore di gara concesse poi 5 minuti di recupero che prolungò fino a quando, in seguito a una punizione inesistente, Perlingieri al 97’ realizzò il gol 3-2, cui seguì l’immediato triplice fischio. Nella primavera 2024, pochi mesi dopo quel match, la Procura Federale mandò due uomini a Cesena per interrogare l’allenatore Campedelli e quattro giocatori della Primavera in merito a quella partita. Gli ispettori federali chiesero a tutti se fossero stati avvicinati da qualcuno, cosa che non era accaduta. Raccolsero invece le lamentele dei cinque tesserati, le cui ferite per quella sconfitta ingiusta (tra l’altro la prima del campionato) non si erano ancora del tutto rimarginate: si sentivano infatti defraudati, pur ritenendo che l’arbitro avesse diretto sì male ma comunque in buona fede.