Il campionato del Cesena scatterà domenica 23 agosto alle 21

La Lega di Serie B ha ufficializzato date e orari delle prime cinque giornate di campionato: per il Cesena il debutto sarà domenica 23 agosto alle 21 con la sfida casalinga contro la Sampdoria. La settimana successiva i bianconeri saranno in campo a Chiavari sabato 29 agosto alle 19 ontro la Virtus Entella, mentre domenica 6 settembre alle 15 si torna al Manuzzi per il match contro il Mantova. Quarta giornata ancora in casa, sabato 12 settembre alle 19.30 contro la Cremonese, poi trasferta a Castellammare venerdì 18 settembre alle 20.30 contro la Juve Stabia.