Il cammino del Cesena, date e orari fino al 9 gennaio 2027

La Lega B ha ufficializzato ieri il programma delle partite di campionato dalla 12a alla 20a giornata (prima giornata di ritorno). Dopo l’ultima pausa del 2026, in programma a metà novembre, il Cesena scenderà in campo a Verona in anticipo: la sfida del Bentegodi si giocherà venerdì 20 novembre alle 20.30.
Quattro giorni dopo (martedì 24 novembre) i bianconeri ospiteranno l’Ascoli alle ore 20 e poi chiuderanno la settimana sabato 28 a Vicenza (ore 17.15).
Il mese di dicembre si aprirà al Manuzzi, dove arriverà la Carrarese (sabato 5, ore 15), poi il Cesena giocherà ad Arezzo mercoledì 9 dicembre alle ore 20. Sabato 12 è in programma il big-match contro il Palermo al Manuzzi (ore 17.15), mentre l’ultima gara prima di Natale si disputerà una settimana dopo all’Euganeo di Padova alle ore 15 del 19 dicembre. L’ultimo impegno del 2026 non si giocherà a Santo Stefano ma il giorno successivo, quando all’Orogel Stadium arriverà il Pisa (domenica 27 alle ore 17.15), mentre la prima partita del 2027 è in programma sabato 9 gennaio contro il Modena, con calcio d’inizio alle 15.