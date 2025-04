Il Braglia di Modena è uno degli stadi meno ospitali per il Cesena

Luiz Gabriel Sacilotto oggi ha 42 anni, lavora nel mondo della cosmesi ed è il socio fondatore di Padbol Brasil, una crasi oggettivamente geniale che “fonde” padel e football: in pratica, dentro alle vetrate dei campi da padel, è possibile giocare a calciotennis o a footvolley, naturalmente senza racchetta ma soltanto con una rete e un pallone da calcio. Ma cosa c’entra Sacilotto? Il compassato centrocampista di San Paolo, che indossò la maglia del Cesena tra il 2006 e il 2009, è stato l’ultimo calciatore del Cavalluccio ad aver segnato un gol in campionato al Braglia nei derby contro il Modena. Era il 14 ottobre 2007 e, da quel giorno, solo un altro bianconero ha realizzato una rete contro i canarini, ma non in campionato. Lunedì la squadra di Mignani proverà quindi a sfatare un tabù “pesante” in uno degli stadi meno ospitali d’Italia per la Romagna bianconera.

Da Sacilotto a Marilungo

Diciotto anni fa, il peggior Cesena dell’ultimo ventennio era uscito dal Braglia con un punto grazie al guizzo di Sacilotto, che al 22’ illuse la squadra di Castori, poi raggiunta da un rigore di Pinardi al minuto 55. Da quel gol da un punto a oggi, in tutti i precedenti disputati a Modena tra Serie B, Serie C e play-off di Serie B, solo Guido Marilungo è riuscito a bucare la porta dei canarini (ai play-off) segnando un gol che ha fatto la storia e che ha permesso di apparecchiare la tavola verso l’ultima promozione in Serie A del Cavalluccio. Nella semifinale di andata, disputata l’8 giugno 2014, il centravanti prelevato dall’Atalanta sfruttò un assist di Defrel per battere Pinsoglio e regalare un pesantissimo 0-1, che spianò la strada verso la finale alla squadra di Bisoli. In generale, quello di Marilungo è stato l’ultimo gol realizzato dal Cesena sul campo del Modena perché, prima e dopo, i bianconeri non sono mai riusciti a segnare.

Dalla neve a Mignani