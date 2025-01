Il bilancio del Cesena Fc: da Jrl 13 milioni in due anni per salire in B

Il bilancio del Cesena Fc al 30 giugno 2024 si è chiuso con una perdita dell’esercizio di 7.219.934 euro, perdita già ripianata dal socio Jrl. Il club bianconero è una macchina costosa, con perdite coperte da una proprietà americana che innegabilmente sta producendo uno sforzo considerevole a livello finanziario. Una proprietà che con una serie di versamenti periodici a fondo perduto (quindi non prestiti) sta foraggiando costantemente le casse del Cesena Fc. La società non ha debiti nei confronti del socio unico Jrl, che sta ripianando regolarmente i maggiori costi di una gestione molto dispendiosa e che nella stagione sportiva 2023-2024 ha effettuato versamenti infruttiferi per poco meno di 6 milioni e mezzo.

I costi del salto in B

Il costo del personale 2023-2024 (dipendenti e tesserati) si è impennato rispetto alla stagione precedente, passando da 6.548.000 a 8.970.000. Il valore della produzione è passato dai 4.265.000 del 2023 ai 6.652.000 euro del 2024. Da evidenziare inoltre che la perdita totale al 30 giugno 2023 ammontava a 6,3 milioni: un anno dopo è cresciuta di 900mila euro. In definitiva, negli ultimi due anni i soci americani hanno messo 13 milioni sul tavolo per promuovere il Cesena dalla C alla B. E da luglio a novembre 2024, Jrl ha effettuato ulteriori versamenti per poco più di 2,7 milioni di euro. In totale, fanno quasi 16 milioni versati in due anni e mezzo.

Lo sforzo di Jrl