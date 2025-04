Il Bari supera 2-1 il Palermo: il Cesena scivola al 9° posto fuori dalla zona play-off

Nell’anticipo della giornata numero 33, il Bari ha sconfitto per 2-1 il Palermo e ha così fatto scivolare il Cesena al 9° posto, fuori dalla zona play-off. Decisivo un gol del difensore Simic all’89’ dopo il botta-e-risposta tra Maggiore e Pohjanpalo nei primi 18 minuti. Palermo furioso per un gol regolare annullato a Pohjanpalo per presunto fallo di Mantovani su Radunovic, che invece viene sgambettato dal compagno di squadra Obaretin e va poi a colpire Mantovani che era stato buttato a terra in precedenza dal difensore del Bari. Difficile da comprendere la decisione del Var, che avrebbe dovuto correggere la decisione di Bonacina visto l’evidente errore.

La classifica dopo 33 giornate: Sassuolo* 72 punti; Pisa* 63; Spezia* 58; Cremonese* 52; Juve Stabia* 49; Catanzaro* 47; Palermo 45; Bari 44; Cesena* 43; Modena* 41; Carrarese* e Frosinone* 37; Mantova* 36; Südtirol* e Cittadella* 35; Brescia* 34; Reggiana* e Sampdoria* 32; Salernitana* 30; Cosenza* 26 (*una gara in meno; Cosenza 4 punti di penalizzazione).