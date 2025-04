Il 21 aprile il Cesena compirà gli anni: da oggi in piazza Almerici e in piazza Amendola c’è 85° Fuori dal Campo

Il 21 aprile, giorno di Modena-Cesena, il Cavalluccio compirà 85 anni. Oggi sono iniziate le iniziative per la speciale ricorrenza che il Cesena festeggerà venerdì 25 aprile in occasione della gara interna con il Sassuolo, quando ci saranno numerose iniziative allo stadio (che verranno presentate la prossima settimana) e quando sarà indossata una maglia celebrativa per l’85° compleanno. Intanto, il club ha inviato questo comunicato per presentare parte delle iniziative.

«A pochi giorni dalla ricorrenza dell’85° compleanno del Cavalluccio, il Cesena Fc apre le porte dell’85° Fuori dal Campo, un’iniziativa inedita che avrà luogo nel centro storico della città da oggi fino a mercoledì 30 aprile. Una speciale occasione per condividere insieme a tutta la città questo storico traguardo. Grazie alla disponibilità del Museo Bianconero Cesena, che ha messo a disposizione il suo ricco patrimonio storico, e dei partner bianconeri Eco Energia Corrente, Babbi e Premiata Officina Lugaresi, i quali hanno reso possibile l’allestimento della mostra nei propri store, prenderà vita una vera e propria esposizione di alcuni tra i cimeli più preziosi ed importanti riguardanti la storia della Società, dalla fondazione avvenuta il 21 aprile 1940 fino ad oggi.

Il percorso parte dal Babbi Cafè di piazza Almerici, presso cui saranno esposti memorabilia e gadget risalenti all’epoca tra gli Anni ‘40 e ‘60, con un focus speciale, dunque, sui primi anni di vita del Cavalluccio: dalla fondazione dell’Associazione Calcio Cesena per iniziativa del Conte Alberto Rognoni alla ripartenza calcistica dopo la Seconda guerra mondiale.

La mostra prosegue all’interno dei locali della Premiata Officina Lugaresi, sempre in piazza Almerici, dove sarà possibile ammirare maglie, cimeli e ricordi dei vent’anni d’oro del Cavalluccio, quelli compresi tra gli Anni ’70 e ’80, che hanno visto il Club bianconero protagonista in Italia, con la prima promozione in Serie A, ed in Europa, grazie alla conquista della storica qualificazione in Coppa UEFA.

Le due tappe finali sono, invece, entrambe in Piazza Amendola presso il Cesena FC Store e presso l’adiacente Eco Energia Store, per rivivere da vicino gli anni più recenti del Cavalluccio con l’esposizione di divise, fotografie e gadget riguardanti le vittorie e i successi conquistati dai bianconeri dagli anni’ 90 fino ai giorni nostri.

Ma non è tutto perché, in occasione della prossima partita casalinga, che venerdì 25 aprile alle ore 20.30 vedrà il Cesena FC sfidare il Sassuolo, presso la Clubhouse bianconera sarà allestito uno speciale corner museale dedicato all’85° compleanno del Cavalluccio. Attraverso l’ingresso del settore Distinti in Via Marche, la mostra sarà accessibile a tutti i tifosi nella giornata di giovedì 24 aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00, mentre venerdì 25 aprile sarà visitabile a partire dall’apertura dei cancelli, soltanto se in possesso di un tagliando per i Distinti Superiori o Inferiori”.

Spazio poi alle parole. Così la responsabile marketing Claudia Gatti: «Abbiamo collaborato con il Museo Bianconero per diffondere e valorizzare il più possibile la ricca storia del nostro Club. I cimeli selezionati, che si possono visionare nei vari punti prescelti del centro storico di Cesena, sono rari e unici. Per noi si tratta di un’occasione per festeggiare 85 anni di storia insieme ai nostri tifosi e di mostrare anche ai più piccoli tanti episodi importanti del passato, creando cultura insieme alle nuove generazioni».

I responsabili del Museo Bianconero sottolineano come sia «per noi un onore collaborare con il Cesena supportandolo in queste iniziative volte a valorizzare e promuovere la storia del nostro amato Cavalluccio. Il mio ringraziamento va alla proprietà e a tutti i dipendenti della società per l’entusiasmo dimostrato nel raccontare la storia del Cesena e ai componenti dell’associazione Museo Bianconero poiché il loro contributo è fondamentale per tramandare la memoria storica e dare vita agli eventi. Un grazie speciale va infine a Davide Veglia, cardine portante tra le due entità e energia vitale dell’intero progetto museo, pensato come omaggio ai tifosi e patrimonio condiviso per tutto il territorio».