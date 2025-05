In avvicinamento alla gara di Catanzaro, nel primo pomeriggio di oggi il gruppo “Insieme per il Cesena” ha fatto tappa a Rende per un saluto a un amico speciale. I tifosi bianconeri hanno incontrato Domenico Toscano. L’ex allenatore del Cesena abita a Rende e si è intrattenuto cordialmente con tifosi che non hanno certo dimenticato la sua impresa della scorsa stagione.