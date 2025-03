I tifosi del Cesena a fine gara si sono intrattenuti con l’amatissimo ex Dario Hubner, mentre in sala stampa Rolando Maran mastica un po’ amaro: “Noi per segnare dobbiamo fare tanto, poi basta niente perché accada il contrario e purtroppo ci facciamo condizionare troppo dagli episodi negativi”.