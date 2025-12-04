I tifosi del Cesena contro il divieto di trasferta a Padova. La Curva Mare: “Sabato saremo a Villa Silvia a caricare la squadra”

La decisione di negare la trasferta di Padova ai tifosi del Cesena era nell’aria ma non per questo è stata presa bene dai supporter bianconeri.

La Curva Mare ha subito emesso questo comunicato: “Per l’ennesima volta durante questa stagione veniamo colpiti da un provvedimento restrittivo in materia di trasferte. In questa occasione addirittura il divieto viene esteso a tutta la tifoseria e non solo ai non tesserati, a dimostrazione del fatto che, come affermiamo da tempo, oggi come oggi la fidelizzazione totale di una tifoseria sia soltanto una grandissima presa per il culo. In un calcio sempre più alla deriva con divieti e restrizioni studiati a tavolino per nascondere lacune organizzative, fallimenti societari all’ordine del giorno, orari e giorni improponibili continuiamo a combattere esclusivamente per noi e per la nostra amata maglia bianca con bordi neri. Per questo motivo nonostante il divieto di assistere all’incontro di lunedì, invitiamo tutta la tifoseria a caricare i ragazzi all’allenamento di SABATO mattina a Villa Silvia che si terrà a porte aperte. Appuntamento ore 10.30 nel parcheggio antistante il campo, il messaggio deve essere chiaro: fuori la voce per i ragazzi che ci stanno facendo respirare aria di alta classifica dopo parecchi anni e contro chi sta lentamente e inesorabilmente distruggendo il calcio della gente”.