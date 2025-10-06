I problemi del Cesena si manifestano dentro le due aree

Cominciando dalla nuda cronaca, nell’ultima settimana il Cesena ha sempre messo un proprio giocatore davanti al portiere nei tre momenti chiave delle partite contro Palermo, Frosinone e Reggiana, ma non ha mai segnato. Prima Shpendi ha fallito la rete del 2-0 contro i rosanero, poi Ciervo ha sbagliato sullo 0-0 un gol fatto allo Stirpe, mentre l’errore più clamoroso lo ha commesso sabato Olivieri, calciando su Marte il pallone del 2-2 che avrebbe garantito un punto pesante al Cesena e inaugurato un ultimo quarto d’ora di fuoco, con la Reggiana alle corde e un Cavalluccio ancora tonico. La squadra di Mignani ha guadagnato la seconda sosta della stagione dopo una settimana da un punto in tre gare, nella quale ha raccolto meno di quanto seminato e soprattutto prodotto: la sconfitta di Frosinone è stata giusta, quella contro la Reggiana no, come spiegano i numeri.