I numeri bocciano Mignani ma il Cesena gli dà fiducia

Una nuova mozione di fiducia per Michele Mignani. Ciò che era nell’aria già da martedì sera, nella pancia del Manuzzi, è diventato realtà ieri mattina, quando il tecnico di Genova ha varcato i cancelli di Villa Silvia per dirigere l’allenamento. Nonostante una china sempre più preoccupante e un numero spropositato di sconfitte, la linea del Cesena non cambia: avanti con Mignani quantomeno fino alla partita di sabato sera a Modena. A lanciare il salvagente (l’ultimo?) al tecnico bianconero sarebbe stato soprattutto Filippo Fusco, che ha ancora piena fiducia nell’uomo di Genova. Al termine della partita di martedì sera Fusco si è intrattenuto a lungo con Corrado Di Taranto e ha ribadito la volontà di non toccare nulla in panchina, proprio mentre ai giornalisti veniva annunciato un inopportuno silenzio stampa: legittimo non mandare Mignani davanti a microfoni e taccuini, ma un dirigente avrebbe potuto e dovuto spiegare (spendendo anche solo un paio di minuti di tempo) la situazione delicata, sempre in attesa di una dichiarazione ufficiale da parte della proprietà, che ancora non si è espressa da quando il Cesena ha cominciato a sprofondare.