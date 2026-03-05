I numeri bocciano Mignani ma il Cesena gli dà fiducia

Il derby di Modena deciderà il futuro in bianconero di Michele Mignani zanotti
Una nuova mozione di fiducia per Michele Mignani. Ciò che era nell’aria già da martedì sera, nella pancia del Manuzzi, è diventato realtà ieri mattina, quando il tecnico di Genova ha varcato i cancelli di Villa Silvia per dirigere l’allenamento. Nonostante una china sempre più preoccupante e un numero spropositato di sconfitte, la linea del Cesena non cambia: avanti con Mignani quantomeno fino alla partita di sabato sera a Modena. A lanciare il salvagente (l’ultimo?) al tecnico bianconero sarebbe stato soprattutto Filippo Fusco, che ha ancora piena fiducia nell’uomo di Genova. Al termine della partita di martedì sera Fusco si è intrattenuto a lungo con Corrado Di Taranto e ha ribadito la volontà di non toccare nulla in panchina, proprio mentre ai giornalisti veniva annunciato un inopportuno silenzio stampa: legittimo non mandare Mignani davanti a microfoni e taccuini, ma un dirigente avrebbe potuto e dovuto spiegare (spendendo anche solo un paio di minuti di tempo) la situazione delicata, sempre in attesa di una dichiarazione ufficiale da parte della proprietà, che ancora non si è espressa da quando il Cesena ha cominciato a sprofondare.

Crollo

Sabato sera, intorno alle 21.30, si scoprirà se la scelta di confermare Mignani sia stata giusta o sbagliata. Di sicuro è stata una scelta molto coraggiosa, perché in questo momento il Cavalluccio sembra essere caduto in un vortice di negatività e affondato in un mare di problemi che nessuno riesce a risolvere. Martedì sera, contro un Monza superiore (ma lo era anche all’andata, quando il Cesena giocò la ripresa a una porta sfiorando un meritato pareggio), la Romagna bianconera non aveva approcciato male ed aveva pure sfiorato il gol del vantaggio con Shpendi. Non solo: dopo il gol di Azzi, la squadra aveva reagito e pareggiato rapidamente con la splendida fiondata di Frabotta, annullata (forse ingiustamente) dall’ondivago Bonacina. Ma il punto è un altro: se davanti il Cesena continua a ruminare qualcosa e a produrre, anche nelle partite più difficili, la fase difensiva non esiste più da un paio di mesi. A ogni sospiro degli avversari il Cavalluccio prende gol, poi si sgretola e ne prende subito un altro, uscendo inevitabilmente dalla partita. Il film delle gare perse nel 2026, ad eccezione di un paio di casi (Bari in positivo ed Entella in negativo), è sempre stato lo stesso: Mignani non è mai riuscito a intervenire e la squadra ha sempre commesso gli stessi errori e incassato gli stessi gol.

Numeri

Contro il Monza è arrivata l’ottava sconfitta nelle ultime 11 giornate per un totale di appena 7 punti conquistati: se il campionato fosse cominciato a Catanzaro, oggi il Cesena sarebbe ultimo. Tra gennaio e febbraio non c’è stata alcuna svolta, visto che la media-punti dei primi due mesi dell’anno (da 0.75 a partita a 0.80) è praticamente la stessa. Dopo aver battuto alcuni record in positivo all’inizio della stagione, ora il Cesena sta riscrivendo la storia in negativo: in B non era mai capitato di perdere 3 gare consecutive in casa nello stesso campionato. A distanza di 30 anni, invece, la squadra di Mignani ha fotocopiato la stessa striscia nera (la peggiore di sempre tra i cadetti) con cui il Cesena di Tardelli, che era in testa alla ventunesima giornata, chiuse il campionato 1995-1996, salvandosi matematicamente solo a due turni dalla fine dopo un 3-2 casalingo contro la Salernitana. Per non ritoccare questo primato negativo, sabato sera Ciofi e compagni hanno l’obbligo di reagire a Modena, in una gara da non sbagliare. Al momento il Cesena non ha cambiato Mignani, quindi è necessario che Mignani cambi il Cesena.

