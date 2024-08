I convocati del Cesena per la sfida di Coppa Italia con il Padova: Corazza, De Rose, Silvestri e Varone esclusi perché sul mercato

Se Calò è assente per squalifica e Siano è stato messo fuori causa per un risentimento muscolare ad un polpaccio, tra i convocati del Cesena mancano 4 dei protagonisti della promozione: Corazza, De Rose, Silvestri e Varone sono stati infatti esclusi perché non rientrano nei progetti del club. Sono ufficialmente in uscita. «La società ha fatto le valutazioni, io mi sono adeguato ma tutte le scelte sono state fatte di comune accordo perché abbiamo le idee abbastanza chiare», aveva detto il tecnico Mignani in mattinata in conferenza stampa. E le scelte adesso sono alla luce del sole. Ecco i convocati.

Portieri: Klinsmann, Pisseri, Veliaj.

Difensori: Ciofi, Curto, Mangraviti, Piacentini, Pieraccini, Prestia.

Centrocampisti: Adamo, Bastoni, Ceesay, Chiarello, Donnarumma, Francesconi, Manetti,

Attaccanti: Antonucci, Berti, Coveri, Kargbo, Ogunseye, Shpendi.