I campioni del Mondo del 2006 diventati allenatori sono spesso indigesti al Cesena: domenica la sfida a Nesta

Il vincitore di un Mondiale contro il finalista di un Europeo. Domenica, sulle panchine del Manuzzi, ci saranno due Alessandro che, in momenti diversi, hanno lasciato il segno in Serie A e anche in nazionale: Nesta, tecnico dell’Avellino, ha trionfato nel 2006 in Germania, mentre Diamanti, allenatore del Cesena, ha sfiorato il titolo continentale 6 anni dopo in Polonia e Ucraina. Il Cavalluccio si troverà per la prima volta da allenatore avversario un altro campione del Mondo di 20 anni fa e dovrà provare a sfatare un tabù: non riesce a sconfiggere uno degli eroi di Berlino da quasi 10 anni.