Cesena alla scoperta di Tony Hsu, il socio “forte” del gruppo di Melby. Domenica con lui anche Anthony Jannarelly

Tony Hsu domenica ha fatto il proprio debutto all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Ma l’imprenditore americano di origine taiwanese (fondatore e responsabile degli investimenti di Alethea Capital Management Llc e soprattutto Ceo di 3x4 Genetics) è di fatto all’interno del Cesena Fc da un anno. Amico e socio di Mike Melby, è entrato come investitore nel novembre 2023 e da maggio è (di fatto) co-azionista di maggioranza, visto che proprio Hsu è uno di quelli che finanzia in modo più robusto Sunday Venture, la Llc con cui Melby ha dato la scalata al 60 per cento del club bianconero. Domenica al suo fianco c’era Anthony Jannarelly, che ha un’azienda in Francia che costruisce splendide auto di lusso in edizione unica: anche lui è un investitore (minore) del gruppo Melby.

Laureato a Berkeley e con un master a Stanford, Hsu è in Europa in quanto da domani a venerdì sarà relatore alla MedTech World di Malta, un hub per l’innovazione nell’assistenza sanitaria. Hsu parlerà di come la sua azienda, 3x4 Genetics, stia rivoluzionando la medicina personalizzata: tutto parte dal test del dna e da lì viene “creato” un progetto unico per ogni paziente, che va dall’alimentazione alla prevenzione, dal benessere fisico all’eventuale uso di medicine. Negli Usa, dove la sanità è solo privata, le società che lavorano sulla prevenzione stanno avendo negli ultimi anni clamorosi ritorni economici, anche se ancora inferiori a quelli delle compagnie assicurative, visto che le strutture sanitarie si prendono cura delle persone solo se presentano un’assicurazione o in alternativa una carta di credito.