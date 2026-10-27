“Hanno rapito il magazziniere Petrosino”: ecco il videogioco di Halloween del Cesena

È la notte di Halloween e il Conte Vampiro ha colpito nel cuore della casa bianconera. Entrato nello spogliatoio dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, ha rapito il magazziniere Petrosino, custode delle maglie. Senza di lui, il Cesena non può scendere in campo perché è senza divise. Per riportarlo a casa servono un eroe, un pallone e qualche fantasma da mettere in fuga.

Comincia così Ghosts ‘N Goals, il videogioco con cui il Cesena FC ha scelto di celebrare Halloween: un arcade platform in pixel art, nello stile delle sale giochi degli anni Ottanta, disponibile gratuitamente da oggi all’indirizzo ghostsngoals.com.

. Il primo livello, Notte al Manuzzi, parte dalla Rocca Malatestiana e arriva all’Orogel Stadium dove, tra riflettori che si spengono e creature mostruose, c’è da sfidare il Mazapegùl, il folletto della tradizione romagnola. La nebbia del Savio attraversa il Ponte Vecchio, Piazza del Popolo con la Fontana Masini, la Biblioteca Malatestiana e la salita di via delle Scalette, dove ad attendere i giocatori è presente l’Azdora stregata dal Conte: non va sconfitta, va liberata. Il gran finale de La nave del Conte porta sulla costa, dalla spiaggia di Cesenatico al Porto Canale, fino al faro nella tempesta e all’arrembaggio contro la Piovra del Porto Canale e il Conte Vampiro in persona. Il linguaggio è quello dei videogiochi, ma il racconto è profondamente romagnolo.

A guidare la missione sono quattro protagonisti bianconeri, ognuno con il proprio potere: Shpendi è Re Mida, che calcio palloni d’oro; Capitan Ciofi sfrutta La chioma del capitano per sconfiggere le creature mostruose; Klinsmann è Capitan Romagna ed è capace di saltare più in alto di qualsiasi altro personaggio; mentre mister Diamanti affronta ogni avversario con il potere delle Good Vibes. All’inizio del gioco si sceglie anche la maglia e tra un livello e l’altro c’è il bonus rigori sotto la Curva Mare, contro un portiere fantasma. Come nei vecchi cabinati, il gioco si ripete tre volte con difficoltà crescente, in tre giri che portano i nomi di Serie BKT, Serie A e Champions League, ciascuno con il suo finale.