Guidi: “Il Cesena per me è una grande occasione” VIDEO

Primo giorno in bianconero per Matteo Guidi, con l’ex centrocampista del Pontedera presentato dal consigliere Massimo Agostini: “È un giovane di grande aspettativa, è un calciatore eclettico”.

“Sono felice di essere qua, è una grande occasione - ha detto Guidi - ringrazio tutti per essere arrivato in questa piazza. Passare dalla C alla B per me è un passo molto importante. La C per me è stata una gavetta importante. Giocando da avversario contro il Cesena ho visto la passione di questo pubblico. Sono un giocatore duttile e nell’ultimo anno ho fatto sia difensore che centrocampista. In difesa posso fare il braccetto, in mezzo al campo da mediano mi piace recuperare palloni e fare le cose semplici”.