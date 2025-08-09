Gol di Blesa e Siano para un rigore: pari del Cesena nel test giapponese (1-1) VIDEO GALLERY

La prima rete in bianconero di Blesa ed il rigore parato di Siano, regalano il pareggio (1-1) al Cesena nell’amichevole contro la Japan University Football Association (Jufa), la selezione dei migliori calciatori universitari giapponesi.

Nella prima parte di gara il possesso palla è a favore degli asiatici che con passaggi rapidi e precisi, arrivano più volte nei pressi dell’area di rigore bianconera. Proprio come al 13’, quando un errore di Adamo favorisce la conclusione di Tsunoda, dalla distanza, sui cui Klinsmann fa buona guardia, in tuffo. Il Cesena in questa fase adotta un atteggiamento più attendista: il centrale difensivo, va a pressare il portatore di palla con i due braccetti in copertura. I romagnoli si fanno vedere avanti per la prima volta al 21’: Shpendi riceve da Celia e appoggia per Blesa. Il nuovo acquisto del Cesena salta un uomo ma viene fermato dalla difesa avversaria proprio sul più bello. Nonostante la qualità in impostazione della Japan University, i bianconeri non si scompongono e al 29’ sfiorano il vantaggio con la conclusione potente di Shpendi, neutralizzata da Sato. I romagnoli sfondano definitivamente al 33’ con il tiro violentissimo di Blesa a trafiggere l’estremo avversario per l’1-0. I giapponesi sembrano subire il contraccolpo psicologico e due minuti dopo è Bastoni a sfiorare il raddoppio con un bel sinistro respinto da Sato in angolo. Dalla bandierina, il nuovo numero dieci del Cesena pennella per Shpendi che in acrobazia appoggia, di poco, a lato.

Nella seconda frazione, il pareggio dei giapponesi è immediato: al 52’, Tsunoda salta Bisoli prima di scaraventare un sinistro potente e preciso, sotto l’incrocio. I ritmi di gioco calano fino al 75’ quando Adamo abbatte Ueki in area e Previdi indica il dischetto. Dagli undici metri va Homma, ipnotizzato dal subentrato Siano che respinge, battezzando l’angolo di destra.