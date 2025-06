Gli ex Cesena Robert e Luca Lewis organizzano l’Adriatic Sound Festival a Fano: un maxi-evento che fa discutere

L’Adriatic Sound Festival di Fano riaccende i riflettori su Robert e Luca Lewis. Come riporta il Corriere della Sera di oggi, l’ex co-presidente del Cesena e il figlio ex portiere organizzano un evento che il 13 e il 14 giugno porterà almeno 20mila persone. Tolti i guanti da portiere, Luca Lewis è il direttore artistico del festival e il Corriere della Sera solleva dubbi sulla provenienza dei soldi per un questo maxi-festival su area pubblica, un evento dove solo per i 28 dj è stato speso un milione di euro.