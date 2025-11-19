Gli acquisti estivi migliori della Serie B? Contando i gol sono quelli del Cesena

Ma quale sporca dozzina (di gol). Al contrario, quella del Cesena è pulita e soprattutto da record. Dopo le prime 12 giornate di campionato, infatti, il Cavalluccio ha segnato altrettanti gol con i nuovi acquisti, un numero lievitato nell’ultima partita contro l’Avellino, grazie alle reti di Riccardo Ciervo (salito a quota 4) e di Jalen Blesa (arrivato a 3 gol), che hanno fatto schizzare il Cesena al comando di una speciale classifica. Quella di Mignani è la squadra che per ora ha segnato di più con i nuovi acquisti: il capocannoniere delle new-entry estive è Ciervo, che contro gli irpini ha realizzato il suo quarto gol, seguito sul podio da Blesa (3) e Frabotta (2), mentre Bisoli, Castagnetti e Zaro hanno segnato una rete a testa in questa prima parte della stagione. In pratica, tutti i nuovi acquisti che giocano con regolarità hanno già trovato la via della rete, per la gioia di Mignani, che può godersi una cooperativa del gol “nuova”.