Gli acquisti estivi migliori della Serie B? Contando i gol sono quelli del Cesena

Ma quale sporca dozzina (di gol). Al contrario, quella del Cesena è pulita e soprattutto da record. Dopo le prime 12 giornate di campionato, infatti, il Cavalluccio ha segnato altrettanti gol con i nuovi acquisti, un numero lievitato nell’ultima partita contro l’Avellino, grazie alle reti di Riccardo Ciervo (salito a quota 4) e di Jalen Blesa (arrivato a 3 gol), che hanno fatto schizzare il Cesena al comando di una speciale classifica. Quella di Mignani è la squadra che per ora ha segnato di più con i nuovi acquisti: il capocannoniere delle new-entry estive è Ciervo, che contro gli irpini ha realizzato il suo quarto gol, seguito sul podio da Blesa (3) e Frabotta (2), mentre Bisoli, Castagnetti e Zaro hanno segnato una rete a testa in questa prima parte della stagione. In pratica, tutti i nuovi acquisti che giocano con regolarità hanno già trovato la via della rete, per la gioia di Mignani, che può godersi una cooperativa del gol “nuova”.

Primo posto

Il primo a sbloccarsi era stato Blesa a Pescara, imitato da Bisoli nel secondo tempo. Poi, dopo il pareggio contro la Virtus Entella (rigore di Shpendi), sono entrati nel tabellino marcatori prima Castagnetti e poi Zaro in casa della Sampdoria, quindi Ciervo al Penzo di Venezia. Blesa si è ripetuto contro il Palermo, l’esterno di proprietà del Sassuolo ha segnato a Frosinone e contro la Reggiana, mentre dopo la sosta di ottobre, sul campo dello Spezia, è stato Frabotta a firmare la doppietta decisiva e a sbloccarsi, allungando la serie che è lievitata contro l’Avellino per un totale di 12 gol. Alle spalle della “capolista” Cesena c’è un terzetto: Reggiana, Avellino e Pescara hanno segnato 10 gol con i nuovi. Gli emiliani hanno mandato in rete Novakovich (3), Tavsan (3), Bozzolan (2) e Lambourde (2), mentre il Pescara solo quattro new entry (Olzer, Di Nardo, Olivieri e Capellini). L’Avellino, invece, ha segnato 10 gol con 7 giocatori diversi: Biasci, Simic, Besaggio, Crespi, Insigne, Kumi e Lescano. Alle loro spalle si è ben comportato anche l’Empoli, con 9 gol dei nuovi acquisti: anche se il migliore è un “cavallo di ritorno” come Stiven Shpendi (5 gol), seguito da un altro ex bianconero come Ceesay e dal tandem Nasti-Guarino. Anche il Modena, proprio come il Cesena, ha mandato a bersaglio 6 nuovi acquisti: si tratta di Tonoli, Massolin, Nieling, Sersanti, Zampano e Zanimacchia per un totale di 7 reti. Se il Cesena comanda con 12 reti, agli ultimi due posti ci sono Palermo (una sola rete, quella di Bani al Manuzzi) e il Mantova, che è l’unica squadra a non aver mandato in gol un nuovo acquisto.

Miglior straniero