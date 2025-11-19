Gli acquisti estivi migliori della Serie B? Contando i gol sono quelli del Cesena

Cesena Calcio
Riccardo Ciervo, Jalen Blesa e Giovanni Zaro sono tre dei nuovi acquisti bianconeri ad essere andati in gol (foto Gianmaria Zanotti)
Ma quale sporca dozzina (di gol). Al contrario, quella del Cesena è pulita e soprattutto da record. Dopo le prime 12 giornate di campionato, infatti, il Cavalluccio ha segnato altrettanti gol con i nuovi acquisti, un numero lievitato nell’ultima partita contro l’Avellino, grazie alle reti di Riccardo Ciervo (salito a quota 4) e di Jalen Blesa (arrivato a 3 gol), che hanno fatto schizzare il Cesena al comando di una speciale classifica. Quella di Mignani è la squadra che per ora ha segnato di più con i nuovi acquisti: il capocannoniere delle new-entry estive è Ciervo, che contro gli irpini ha realizzato il suo quarto gol, seguito sul podio da Blesa (3) e Frabotta (2), mentre Bisoli, Castagnetti e Zaro hanno segnato una rete a testa in questa prima parte della stagione. In pratica, tutti i nuovi acquisti che giocano con regolarità hanno già trovato la via della rete, per la gioia di Mignani, che può godersi una cooperativa del gol “nuova”.

Primo posto

Il primo a sbloccarsi era stato Blesa a Pescara, imitato da Bisoli nel secondo tempo. Poi, dopo il pareggio contro la Virtus Entella (rigore di Shpendi), sono entrati nel tabellino marcatori prima Castagnetti e poi Zaro in casa della Sampdoria, quindi Ciervo al Penzo di Venezia. Blesa si è ripetuto contro il Palermo, l’esterno di proprietà del Sassuolo ha segnato a Frosinone e contro la Reggiana, mentre dopo la sosta di ottobre, sul campo dello Spezia, è stato Frabotta a firmare la doppietta decisiva e a sbloccarsi, allungando la serie che è lievitata contro l’Avellino per un totale di 12 gol. Alle spalle della “capolista” Cesena c’è un terzetto: Reggiana, Avellino e Pescara hanno segnato 10 gol con i nuovi. Gli emiliani hanno mandato in rete Novakovich (3), Tavsan (3), Bozzolan (2) e Lambourde (2), mentre il Pescara solo quattro new entry (Olzer, Di Nardo, Olivieri e Capellini). L’Avellino, invece, ha segnato 10 gol con 7 giocatori diversi: Biasci, Simic, Besaggio, Crespi, Insigne, Kumi e Lescano. Alle loro spalle si è ben comportato anche l’Empoli, con 9 gol dei nuovi acquisti: anche se il migliore è un “cavallo di ritorno” come Stiven Shpendi (5 gol), seguito da un altro ex bianconero come Ceesay e dal tandem Nasti-Guarino. Anche il Modena, proprio come il Cesena, ha mandato a bersaglio 6 nuovi acquisti: si tratta di Tonoli, Massolin, Nieling, Sersanti, Zampano e Zanimacchia per un totale di 7 reti. Se il Cesena comanda con 12 reti, agli ultimi due posti ci sono Palermo (una sola rete, quella di Bani al Manuzzi) e il Mantova, che è l’unica squadra a non aver mandato in gol un nuovo acquisto.

Miglior straniero

A proposito di new-entry, il Cavalluccio può godersi anche un altro primato. Grazie (anche) alla rete della staffa realizzata contro l’Avellino, nell’ultima giornata prima della sosta, Jalen Blesa è sempre più il miglior straniero prelevato dall’estero e al debutto in B per numero di gol realizzati. L’attaccante bianconero, arrivato da svincolato dopo l’ultima esperienza alla Dinamo Batumi (ma soprattutto dopo aver rescisso con l’Universitatea Craiova), è davanti a 5 giocatori che hanno assaggiato per la prima volta il campionato cadetto quest’anno: l’olandese Nieling e il francese Massolin del Modena, l’albanese Cuni della Sampdoria, lo spagnolo Casas e il lussemburghese Korac del Venezia. Tutti hanno segnato un gol a testa, mentre Blesa è già arrivato a quota 3 ed è in fuga. Da ricordare che Blesa è legato al Cesena fino al 30 giugno 2026, ma il Cavalluccio ha l’opzione per prolungargli il contratto fino al 2028. Cosa che farà entro la fine del campionato. Stesso identico discorso per Frabotta, cui il Cesena può prolungare il contratto fino al 2029.

