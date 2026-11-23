Mercoledì 25 si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e il Cesena, che per la sfida di domani sera contro l’Ascoli ha fatto biglietti a prezzi speciali per le donne in ogni settore, scende in campo insieme al Centro Donna-Centro Antiviolenza di Cesena e Ausl Romagna.

L’iniziativa è stata illustrata attraverso un comunicato in cui si legge che “Cesena FC, Centro Donna-Centro Antiviolenza di Cesena e Ausl Romagna, con il sostegno di Pages Italia e Camac, hanno dato vita ad una speciale t-shirt #TIFOSITIME dedicata al 25 novembre, che è stata svelata presso la sede del centro gestito dal Comune di Cesena. Alla presentazione della nuova #TIFOSITIME hanno partecipato anche i due calciatori bianconeri Jacopo Gelli e Vittorio Magni. La maglia in edizione limitata sarà distribuita gratuitamente nei settori Curva Mare, Distinti e Tribuna ai primi mille tifosi del Cavalluccio che raggiungeranno l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi nel prepartita di Cesena-Ascoli in programma martedì 24 novembre alle ore 20. Sul fronte della nuova t-shirt è riportato il 1522, numero di pubblica utilità gratuito e attivo 24 ore su 24 in Italia per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Pari Opportunità, insieme ai loghi di Pages Italia e Camac, partner del Cavalluccio che hanno sostenuto da subito questa iniziativa. Sul retro della maglia, invece, campeggia il numero 12, che contraddistingue tutte le t-shirt della linea #TIFOSITIME, oltre ai loghi di Ausl Romagna e Well Fare “Rete per le donne”, il progetto creato per migliorare l’accoglienza e la presa in carico di donne vittime di violenza e dei figli minori nei Pronto Soccorso romagnoli, integrando assistenza sanitaria e supporto psicologico”.

Seguono poi dichiarazioni di chi ha spinto per questa iniziativa.

«Il Centro Donna-Centro Antiviolenza del comune di Cesena - ha dichiarato Claudia Gatta, Coordinatrice del Centro gestito dal Comune di Cesena - si occupa proprio di aiutare e sostenere le donne nei percorsi di uscita dalla violenza, che è spesso una violenza di tipo familiare. Questa iniziativa, sviluppata insieme al Cesena FC e ad Ausl Romagna, per noi è importantissima, perché aiuta a porre l’accento su una tematica drammatica e attuale come quella della violenza sulle donne.»

«Siamo molto contenti e soddisfatti di questa collaborazione con il Cesena FC, - ha affermato Elisabetta Montesi, dirigente amministrativo U.O. Accoglienza e Ufficio relazioni con il pubblico Ausl Romagna - che è iniziata molti anni fa e sta continuando oggi su tanti altri progetti. Questa iniziativa in particolare sulla violenza di genere è molto importante, perché è un tema molto sensibile. Si tratta di una campagna che abbiamo lanciato già da diversi anni con il tavolo interistituzionale insieme al Comune e, quindi, coinvolgendo direttamente il Centro Donna. Siamo veramente molto soddisfatti di questa presenza costante e continua del Cesena Fc, che desidero ringraziare per la sensibilizzazione su questo delicato argomento.»

«Come Cesena FC siamo sempre molto contenti di poter dar voce ad una tematica così importante come quella della lotta alla violenza di genere, - ha concluso Claudia Gatti, Responsabile marketing del Club bianconero - che è un tema piuttosto attuale e come sempre dilagante. Da anni, con un lavoro di équipe, il Cesena Fc sostiene queste iniziative, così come fatto anche quest’anno con la realizzazione di una speciale t-shirt di sensibilizzazione rispetto ad un servizio di pubblica utilità, come quello svolto dagli operatori del 1522, che rappresenta un fondamentale presidio di ascolto ed intervento.»