“Gioco nel Cesena e cerco casa”: l’annuncio di Druiventak per trovare un appartamento

Cerco casa disperatamente. Da qualche giorno, sulla pagina “Affitto casa da privato Forlì-Cesena” di Facebook, è apparso un annuncio curioso: “Ciao a tutti! Ho 22 anni e gioco nel Cesena Fc. Cerco urgentemente un appartamento in affitto a Cesena, con disponibilità immediata. Non fumo e non ho animali domestici. Cerco un appartamento con almeno due camere da letto e due bagni (anche uno solo va bene). Se avete un appartamento disponibile o conoscete qualcuno che affitta, contattatemi in privato. Grazie”. Il tutto seguito da due cuori bianconeri e soprattutto da una firma che non ha lasciato spazio ad interpretazioni: Xavello Druiventak. Evidentemente ancora alla ricerca di una sistemazione, pur essendo arrivato a Cesena da quasi due mesi, l’attaccante esterno olandese si è affidato ai social ed ha inserito un annuncio che ha cominciato a fare il giro delle chat dei tifosi bianconeri. Diamanti gli ha trovato velocemente una sistemazione sul campo, ma “Xavi” non è ancora riuscito a trovarsi una sistemazione fuori dal campo. Se qualcuno possiede un appartamento da affittare in città, possibilmente con almeno due camere da letto, sa già a chi rivolgersi.