Già 1.130 abbonati in tre giorni: quanto amore per il Cesena

L’amore della Romagna per il Cesena si pesa in quanto successo in questi primi tre giorni di campagna abbonamenti. Con ancora un allenatore da annunciare e una squadra da costruire, sono stati 1.130 i tifosi bianconeri che tra martedì e giovedì hanno sottoscritto la tessera per il campionato di Serie B 2024-2025. Oggi, nel terzo giorno di vendita, sono stati 357 gli abbonamenti sottoscritte, che hanno portato il totale a 1.130. Di questi, 173 sono abbonamenti sottoscritti online attraverso la piattaforma Vivaticket.

La società ricorda che fino al 27 giugno gli abbonati della scorsa stagione potranno confermare il proprio posto ma possono essere acquistati già da ora tutti i posti non oggetto di prelazione. Il Coordinamento rimarrà aperto venerdì 14 e sabato 15 dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19-30.