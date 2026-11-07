Gelli, primo gol in carriera: “Dedicato alla mia famiglia e al gruppo del Cesena” VIDEO

Cesena Calcio
La gioia bianconera dopo il gol di Jacopo Gelli (Zanotti)
La gioia bianconera dopo il gol di Jacopo Gelli (Zanotti)

Classe 2001, oltre 70 presenze nel calcio professionistico tra Serie C e Serie B, quasi 2 metri di altezza, difensore sempre presente nella sua e nell’area avversaria. Eppure? “Questo non aveva mai segnato tra i professionisti”, ha fatto notare il suo allenatore, Alessandro Diamanti, dopo la partita. Lui è Jacopo Gelli, centrale difensivo arrivato al Cesena in estate che contro il Catanzaro ha trovato la soddisfazione “di una gioia enorme impagabile”, ha ammesso sorridente, emozionato e con un pizzico di incredulità il calciatore nato a Firenze. Primo gol per Gelli nel calcio “dei grandi” e primo timbro all’Orogel Stadium. “Segnare davanti a questo pubblico è ancora più bello – ha dichiarato in conferenza stampa, dove si è presentato come match winner dell’1-0 conclusivo contro i calabresi -. Inoltre, il gol è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo”. Dedica imprescindibile: “Il pensiero va alla mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti i miei compagni di squadra perché stiamo lavorando tutti moltissimo. È un gol importante per tutti”.

Cross dalla sinistra di Frabotta, palla che arriva sul lato più lontano, Gelli si arriccia e colpisce di testa. Portiere ospite battuto. “Lo difendevano di reparto come noi sulle palle laterali – ha spiegato -. Ed è particolare perché di solito si fa più un lavoro a zona. Gianluca (Frabotta ndr.) ha messo una gran palla in area e io ho cercato di tagliare dentro per sfruttare l’occasione. È andata bene (ride ndr.)”.

Non solo il primo sigillo personale, ma anche la prima grande e degna soddisfazione per un difensore. Contro il Catanzaro, il Cesena ha conquistato il suo primo 0 nella casella dei gol subiti in questo campionato di Serie B. “Prendere sempre gol ci pesava moltissimo – ha confessato senza mezzi termini -. Per un difensore non subire reti da una spinta in più. Ne abbiamo parlato in settimana e cercavamo una partita senza prendere gol. Era importante che oggi finisse così”, ha concluso uscendo tra i complimenti.

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