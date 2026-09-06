Gelli: “Il Cesena ha dimostrato di essere una grande squadra” VIDEO

Davanti a dati e immagini inconfutabili sbilanciarsi non è un azzardo. E, quindi, affermare che Jacopo Gelli, difensore del Cesena arrivato in Romagna nella recente sessione di calciomercato, sia stato il migliore in campo nella partita contro il Mantova è più che consentito. Eppure, il centrale 25enne ex Frosinone non si prende meriti. O meglio. Li prende, ma li condivide. “Abbiamo dimostrato di essere grande squadra e di avere un forte spirito di equilibrio – ha affermato davanti ai giornalisti della sala stampa dello stadio Manuzzi dopo il triplice fischio”.

Quanto all’avversario: “Abbiamo affrontato una grande squadra con l’atteggiamento giusto”.

Una nota di rammarico è consentita. Soprattutto se, senza ammetterlo, si è consapevoli di aver giocato un’ottima gara. “Il pareggio è duro da digerire. A mio avviso meritavamo di più”, ha dichiarato Gelli.

Dal suo arrivo, Diamanti ha lanciato subito in campo un’inedita coppia di centrali che sembra funzionare: Gelli-Ilic. “La forza di noi centrali è che lavoriamo moltissimo tra noi centrali. Gli allenamenti ci permettono di costruire l’intesa e poi la portiamo in campo”.

Gelli è reduce dalla vittoria della Serie B 2025-2026 con la maglia del Frosinone e, pertanto, custodisce qualche segreto per affrontare uno dei campionati più complessi del calcio italiano. “L’anno scorso, a Frosinone, ci ha contraddistinto l’identità. L’abbiamo perfezionata nell’arco dell’anno, ma quello è stato il nostro punto di forza – ha spiegato il difensore -. E devo ammettere anche a Cesena, appena arrivato, ho trovato la stessa situazione. Siamo un gruppo coeso, con la sua identità. Questa è la strada giusta”, ha concluso.