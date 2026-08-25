Gelli: “A Cesena un debutto emozionante” VIDEO

Jacopo Gelli nella sua conferenza stampa di presentazione parte dalla fine, dal suo esordio in maglia bianconera: “Un momento emozionante, è stato meraviglioso esordire davanti alla gente di Cesena”.

E la convivenza con Ilic? “Mi sono trovato subito bene anche se abbiamo avuto pochi giorni per lavorare insieme, l’intesa c’è”. Sul percorso e sulla gavetta che lo ha portato fino a Cesena... ”Passare dalla serie C o dalla D, ti regala tanta esperienza. Cesena sarà una nuova avventura, una tappa per confermarmi”.